Gli amici europei e il Dna della Lega

La gaffe di Mara Venier : “Mio marito è normale - cosa c’entra con Gli amici gay” : Non ha mancato di suscitare qualche battuta la gaffe di Mara Venier durante l’intervista a Patty Pravo ospite del salotto di Domenica In. “Ma tu lo senti questo amore per il pubblico? Noi abbiamo quasi tutti amici gay, i nostri fantastici amici gay, li salutiamo senza fare nomi. Tu sei un’icona per loro”, ha esordito Mara Venier sollevando l’argomento “Patty Pravo icona gay”. “Sì, ma tu sei sposata e io sono così“, ha ...

Andrea Dianetti : "Ad Amici ho sfidato pure il mio miGliore amico" - : Andrea Conti Attore, presentatore, doppiatore, web star e tanto altro. L'attore Andrea Dianetti si è classificato al secondo posto ad "Amici di Maria De Filippi" nel 2006, ma era il vincitore morale È stato uno degli attori più amati della storia del talent “Amici di Maria De Filippi”, quando ancora c'era la discplina della recitazione e tutti (sia cantanti che ballerini), assieme agli attori dovevano fare corsi di dizione e ...

Uomo beve troppa vodka si sente male e muore - poi risorge e va trovare al bar Gli amici che stavano brindando in sua memoria : Una storia assurda ma vera avvenuta a Vladivostok un paese dell’estremo oriente in Russia. Un Uomo, in compagnia degli amici, si era troppo lasciato andare e aveva bevuto tantissima vodka. All’ennesimo bicchiere di vodka l’Uomo è caduto a terra stremato. L’Uomo, soccorso dagli amici, non dava più segni di vita. I soccorsi arrivati immediatamente non avevano potuto far altro che constatare il suo decesso. Poi i dipendenti della camera ...

Tommaso Zorzi : 'mi hanno rubato tutto - anche le mutande'/ Lo scherzo deGli amici... : Tommaso Zorzi vittima di uno scherzo: l'influencer subisce un finto furto in albergo e sbotta contro il direttore. 'Mi hanno rubato tutto, anche le mutande'

Chef stellati - cosa cucinano quando stanno con Gli amici : Che cosa cucinano gli Chef stellati quando non lavorano nei loro ristoranti ma vedono gli amici per l’aperitivo? Se lo sono chiesti, e hanno tutte le risposte, Marco Bonaldo e Alessandro Maria Ferreri, gli autori di 15 Chef fuori posto (fotografie di Pierrick Verny, stylist Laurence Delannoy, Mondadori Electa, pagg. 160, 4,90 €). Il risultato è un libro da regalarsi adesso per fare bella figura da qui alla prossima estate, ...

Folla ai funerali di Luca - Gli amici sfilano in moto per l’ultimo saluto. Anastasia non c’e’ : Folla, fiori e commozione a Roma, nel quartiere Appio Latino, ai funerali di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa lo scorso 23 ottobre davanti al pub John Cabot mentre era con la fidanzata Anastasiya, in una vicenda su cui ancora si sta indagando. La famiglia aveva chiesto di poter vivere con la massima riservatezza la messa per l'addio a Luca. Presenti nella parrocchia del Santissimo Nome di Maria in via ...

Luca Sacchi - i funerali : Anastasia non c'è - Gli amici sfilano in moto. Il parroco : «La sua morte ha fatto morire anche noi» : Abbracci, fiori e lacrime per l'addio a Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma nelle scorse settimane con un colpo di pistola alla testa. Grande commozione nel pomeriggio nella...

Funerale di Luca Sacchi - l’addio a Roma : Gli amici sfilano con le moto davanti alla chiesa. Assente la fidanzata Anastasya : Un lungo silenzio ha accompagnato la bara legno chiaro di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso da un colpo di pistola durante una compravendita di droga a Roma, all’interno della chiesa Santo Nome della Beata Vergine Maria nel quartiere Appio di Roma dove mercoledì 6 novembre si sono celebrati i funerali. Un silenzio spezzato solo dal rumore delle moto di alcuni amici di Luca che hanno sfilato davanti la chiesa pochi istanti ...

Funerale Luca Sacchi - l’addio a Roma : Gli amici sfrecciano con le moto davanti alla chiesa. Assente la fidanzata : Un lungo silenzio ha accompagnato la bara legno chiaro di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso da un colpo di pistola durante una compravendita di droga a Roma, all’interno della chiesa Santo Nome della Beata Vergine Maria nel quartiere Appio di Roma dove mercoledì si sono celebrati i funerali. Un silenzio spezzato solo dal rumore delle moto di alcuni amici di Luca che hanno sfrecciato davanti la chiesa pochi istanti prima ...

I funerali di Luca Sacchi : la fidanzata Anastasiya non c’è Foto|L’omaggio deGli amici in moto : video|Il delitto : Le esequie del personal trainer 24enne ucciso in strada all’Appio: gli amici lo omaggiano passando con le moto davanti alla chiesa. Ancora un mistero la dinamica dell’assassinio

I funerali di Luca Sacchi : la fidanzata Anastasiya non c’è - l’omaggio deGli amici in moto|Il delitto e i punti oscuri : Le esequie del personal trainer 24enne ucciso in strada all’Appio: gli amici lo omaggiano passando con le moto davanti alla chiesa. Ancora un mistero la dinamica dell’assassinio

Luca Sacchi - al via i funerali : chiesa gremita - Gli amici lo salutano con il rombo dei motori delle moto : Luca Sacchi, i funerali si stanno svolgendo oggi a Roma. È gremita la chiesa del Santissimo nome in Maria all'Appio dove si stano celebrando i funerali di Luca Sacchi, il giovane...

Luca Sacchi - al via i funerali : chiesa gremita - Gli amici lo salutano con rombo motori : Luca Sacchi, i funerali si stanno svolgendo oggi a Roma. È gremita la chiesa del Santissimo nome in Maria all'Appio dove si stano celebrando i funerali di Luca Sacchi, il giovane...

Corso di arabo a scuola - aGli islamici aula gratis e utenze pagate : Giuseppe De Lorenzo A Marzabotto concessa un'aula della scuola. I corsi domenicali dureranno 9 mesi. Fdi all'attacco: "Questa non è integrazione" L'uso dei locali sarà rivolto a "finalità corsuali di alfabetizzazione araba". Un Corso "aperto a tutti", arabi, italiani e altre nazionalità che si svolgerà nella scuola primaria di Marzabotto. L'uso dell'aula è gratis, nulla da pagare. E le utenze saranno a carico dell'amministrazione ...