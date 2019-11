Giovane italiano dona cellule staminali e salva paziente inglese malato di tumore

Sinner - altro che Next Gen : il presente é tutto tuo! De Minaur ko in finale : il Giovane italiano fa impazzire Milano : Sinner strepitoso questa sera a Milano! De Minaur asfaltato in tre set, l’azzurro è il nuovo campione delle Next Gen ATP Finals Jannick Sinner nella storia: il 18enne di San Candido è il nuovo campione delle Next Gen ATP Finals. Un percorso impeccabile quello del giovanissimo tennita italiano, entrato quest’anno nella top ten mondiale: Sinner ha incassato una sola sconfitta nel torneo svoltosi all’Allianz Cloud di Milano, ...

Tennis : Jannik Sinner è il più Giovane italiano a raggiungere una semifinale ATP nella storia : Continua a essere il ragazzo dei primati, Jannik Sinner, che ne aggiorna in continuazione per ogni passo che fa nel circuito ATP. Con la vittoria di oggi ai quarti dell’ATP di Anversa, infatti, il diciottenne di San Candido diventa il più giovane italiano della storia a raggiungere una semifinale in un torneo del circuito maggiore. Con i suoi 18 anni e 2 mesi, infatti, supera il primato di Diego Nargiso, che nel 1988 (quando ancora ...