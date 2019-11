Formula 1 – Sport decarbonizzato entro il 2030 | la Renault si associa alla nuova strategia

Formula 1 - la Renault valuta di abbandonare il motorsport : Helmut Marko ‘sbarra la strada’ a Ricciardo : Nel caso in cui la Renault dovesse chiudere il programma F1, per Ricciardo non ci sarebbe posto per un eventuale ritorno in Red Bull La Renault medita di chiudere il programma Formula 1, è questo il pensiero sempre più ricorrente che balena nella mente di Clotilde Delbos, nuova CEO del Gruppo francese. Photo4/LaPresse Il business del motorsport dovrà fruttare denaro fresco, altrimenti non è escluso che cali definitivamente la saracinesca ...

Dramma nel mondo dello sport : morta la figlia del campione del mondo di Formula 1 : In tanti ricorderanno l’ex pilota di Formula 1 Jody Scheckter. Purtroppo un Dramma familiare ha sconvolto per sempre la vita e la famiglia del campione del mondo nel 1979 ed ex pilota anche della Ferrari: è morta sua figlia Ila, che aveva appena 21 anni, trovata senza vita nel suo letto, nella casa di famiglia in Hampshire, in Gran Bretagna. Ancora da chiarire le cause della morte della giovane, che da qualche mese soffriva di epilessia: secondo ...

Formula 1 GP di Singapore in diretta su Sky Sport e in differita su Tv8 domenica 22 settembre : Formula 1 GP di Singapore domenica 22 settembre la gara live su Sky Sport e in differita su Tv8 in streaming su Sky Go e Now Tv La Formula 1 lascia l’Europa e vola a Singapore per il GP di Singapore in programma domenica 22 settembre dalle 14:10 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1 e in differita lo stesso giorno alle 18 in chiaro su Tv8. Le qualifiche sabato 21 in diretta dalle 15 su Sky Sport e in differita su Tv8 alle ...