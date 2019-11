Foggia | uomo ferisce la moglie | uccide l' amica e si spara

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Prima hato allae ad una suandola, poi si è tolto la vita. È successo questa mattina in un'abitazione nelle campagne di Cerignola, in provincia di. Are, secondo quanto riportaToday, sarebbe stato Francesco Ciuffreda, un agricoltore di 69 anni, che vivena in località "Posta Aucello", nelle campagne di Cerignola, con la. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'abbiato alla coniuge e ad un'della donna, colpendo quest'ultima in parti vitali endola quasi subito. Ladi Ciuffreda, invece, è in condizioni gravissime, per una ferita di arma da fuoco alla testa, ed è stata ricoverata all'ospedale di Cerignola. Dopo averto alle due donne, l'ha puntato la pistola contro di sé, ha premuto il grilletto e si è tolto la vita.Sul luogo della tragedia sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno ...

foggiareporter : New post: Agostino Laquaglia, l’uomo che passò due giorni sulla gru per salvare vite in Viale Giotto - princigallomich : MILANO – Arrestati un uomo della provincia di Foggia ed una donna: in coppia rapinavano i tassisti - princigallomich : MILANO – Arrestato un uomo della provincia di Foggia ed una donna: in coppia rapinavano i tassisti -