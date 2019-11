Finiremo il Mose La promessa di Conte dopo il disastro a Venezia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ilè “un’opera discussa. C’è un dibattito politico e ci sono polemiche che si trascinano da anni. Ma siamo in dirittura finale. Siamo al 93 per cento di realizzazione”, ha detto il presidente del Consiglio Giuseppea proposito del.“Sono stati spesi tantissimi fondi, con tante polemiche alle spalle, e scandali. Ma se valutiamo l’interesse pubblico e tutti gli elementi in gioco, non c’è che da prendere la decisione di completare il percorso, che ormai è obbligato”, ha aggiunto.Per quanto riguarda il commissario per la conclusione del, la ministra delle Infrastrutture Paola de Micheli ha dichiarato che “c’è una procedura in corso, quando avremo tutte le firme ve lo comunicheremo”. La ministra ha aggiunto che prossimamente verrà convocato un ...

