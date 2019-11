Ferrari Roma - La coupé ispirata alla Dolce vita

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 13 novembre 2019): lultima sportiva di Maranello è un vero e proprio tributo allitalianità. E per presentarla ai propri clienti la Casa del Cavallino non poteva che scegliere la Città Eterna, dove la nuova 2+2 a motore anteriore ha debuttato in anteprima mondiale con un design estremamente personale. Per il momento il costruttore non ha ufficializzato quando la nuovad'ingresso gamma arriverà sul mercato, ma è ipotizzabile un lancio nel corso del 2020 con prezzi non dissimili da quelli della Portofino. Portofino? Non proprio. Pur condividendo limpostazione meccanica e le dimensioni con la Portofino (la lunghezza cresce di 70 mm fino a 4.656 mm, laltezza si riduce di 17 mm a 1.301mm e la larghezza aumenta di 44 mm fino a 1.974 mm, mentre il passo rimane invariato a 2.670 mm), laintroduce diverse novità di carattere tecnico. Il propulsore V8 biturbo di 3.9 litri, per ...

MLGcopyright : RT @Gazzetta_it: #Ferrari Roma, come è fatta. Le prime foto ufficiali - raffa1284 : RT @Gazzetta_it: #Ferrari Roma, come è fatta. Le prime foto ufficiali - MP4DavideFox : Assomiglia molto alla Aston Martin DB10, l'auto di 007 Spectre che, per ironia della sorte, è girato a Roma... Molt… -