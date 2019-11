Fdi | Fitto | ‘adesioni di oggi aprono stagione nuova’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma, 13 nov. (Adnkronos) – ‘Nel settembre 2018 Giorgia Meloni decise di lanciare un nuovo progetto politico aprendo le porte di Fratelli d’Italia, lo faceva con una visione grazie alla qualesi è aperta una nuovaper il centrodestra. Saluto con soddisfazione l’adesione a Fratelli d’Italia, ufficializzata, del consigliere regionale Massimiliano Maselli, del consigliere della Città metropolitana di Roma Giovanni Libanori, del consigliere del Comune di Rieti Stefano Eleuteri, dei consiglieri dei Municipi capitolini XIII e VIII Roberto Martino e Franco Federici, che con Luciano Ciocchetti e tanti altri amici in diverse regioni italiane hanno deciso di condividere questo percorso”. Lo afferma Raffele, copresidente del Gruppo al parlamento europero Ecr-Fratlelli d’Italia.“‘Uniti verso il Futuro’: con ...

GregPignataro : @AcCucchi No e c'è anche il paradosso di Fitto che è un Democristiano in casa di FdI. - Sovranista_info : Arrivano a 6 i consiglieri regionali di FdI. Fitto in pole per la Presidenza della Regione Puglia -