Faustino Asprilla | ricordo raccapricciante | I narcos mi chiesero di

Faustino Asprilla rivela : “Narcotrafficante mi chiese l’autorizzazione per uccidere Chilavert” : Un narcotrafficante, Julio Fierro, gli chiese l’autorizzazione per uccidere il portiere del Paraguay, José Luis Chilavert. Nel documentario in suo onore realizzato dalla tv colombiana Telepacifico per celebrare i suoi 50 anni, l’ex attaccante del Parma Faustino Asprilla rivela un particolare su quanto successe più di 20 anni fa, dopo un match di qualificazione ai Mondiali di Francia 1998, vinto dal Paraguay per 2 a 1 contro la sua ...

L’uomo del giorno - Faustino Asprilla : mezzo secolo tra capriole e pazzie - dall’alcol alle armi fino al porno : Compie 50 anni Faustino Hernan Asprilla Hinestroza, per tutti semplicemente Tino, uno dei giocatori più amati nella storia del Parma. Il funambolico colombiano, nato a Tulua il 10 novembre del 1969, è il classico esempio di genio e sregolatezza per le gesta compiute dentro e fuori dal campo. Sbarcato in Italia nell’estate del ’92 da perfetto sconosciuto divenne un punto fermo del Parma di Scala e il 21 marzo 1993 fu proprio la ...