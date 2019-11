Faremo al Pd ciò che Macron ha fatto ai socialisti | promette Renzi

Fonte : agi

(Di mercoledì 13 novembre 2019) "Il nervosismo di alcuni ex colleghi è comprensibile: noi vogliamo fare ai dem quello chehaai". Non usa mezze parole Matteoin una intervista alla Stampa in cui dichiara sostanzialmente di voler prosciugare il consenso del Pd: "Vogliamo assorbirne il consenso per allargare al centro e alla destra moderata", continua il senatore di Rignano. "Il disegno è dichiarato e io penso che nei prossimi tre anni si realizzerà". "afferma di aver fondato un partito per distruggere il Pd. Davvero un bel programma, considerando che la destra in Italia ha il 50%. Un altro favore a Salvini. La cosa paradossale è che poisi lamenti delche il Pd non vuole farsi distruggere da lui. Chi non ha nulla dire sul futuro, costruisce la propria identità contro gli altri. Auguri. Sarà il Pd a cambiare questo Paese", risponde in ...

