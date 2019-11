Fantasy Island | annuncio ufficiale con primo trailer in italiano

Fonte : nerdgate

(Di mercoledì 13 novembre 2019)è il nuovo film horror diretto da Jeff Wadlow (Obbligo o verità, Kick-Ass 2) con protagonisti Michael Peña e Maggie Q. Il film sarà nelle sale italiane dal 13 febbraio 2020 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Adattamento horror della fortunata serie degli anni ’70,è scritto da Jeff Wadlow, Chris Roach, Jillian Jacobs e prodotto da Jason Blum e Marc Toberoff. Nel cast anche Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen, Michael Rooker. Seguono la sinossi e ildel film. In, prodotto dalla BlumHouse (Scappa – Get Out, Halloween), l’enigmatico Mr. Roarke riesce a far avverare i sogni dei suoi fortunati ospiti in un lussuoso quanto remoto villaggio vacanze tropicale. Ma quando le fantasie diventano incubi, gli ospiti dovranno risolvere il mistero dell’isola ...

