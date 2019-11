Facebook Pay | il nuovo sistema di pagamento

Arriva Facebook Pay - come funziona il servizio di pagamenti del social network : Facebook Pay (Fonte: Facebook Newsroom) Facebook annuncia il suo sistema di pagamenti interno applicato a tutte le applicazioni e i social network della grande famiglia di Menlo Park. Facebook Pay potrà essere utilizzato per effettuare pagamenti e inviare denaro ai contatti su Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Per usufruire del servizio sarà necessario scaricare l’app di Facebook Pay e configurarne l’uso. Il borsellino di Menlo Park ...

Facebook Pay - un unico servizio di pagamento per Facebook - Messanger - Instagram e WhatsApp : Facebook Pay è un nuovo strumento di pagamento digitale che diventerà il punto di riferimento su Facebook, Messanger, Instagram e WhatsApp. Ieri l’azienda fondata da Mark Zuckerberg ne ha svelato alcune caratteristiche e potenzialità, sottolineando che inizialmente sarà attivabile su Facebook e Messanger negli Stati Uniti e poi nel tempo esteso alle altre piattaforme anche negli altri mercati globali. “Le persone utilizzano già i ...

Il nuovo Facebook Pay : È un sistema per scambiarsi denaro e fare acquisti che funzionerà su tutte le app di Facebook, comprese Instagram e WhatsApp

Altro che Libra - arriva Facebook Pay : funzionerà anche su WhatsApp e Instagram : La nuova piattaforma per i pagamenti digitali del colosso di Menlo Park funzionerà su WhatsApp, Messenger e Instagram, oltre che su Facebook

Facebook Pay è ufficiale : come funziona e dove potete utilizzarlo : Facebook Pay è il nuovo servizio di pagamenti del colosso dei social network, compatibile con Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Ecco come funzionerà. L'articolo Facebook Pay è ufficiale: come funziona e dove potete utilizzarlo proviene da TuttoAndroid.

PayPal ha lasciato il progetto per costituire Libra - la valuta digitale promossa da Facebook : PayPal, uno dei più grandi sistemi per i pagamenti elettronici al mondo, ha annunciato di essersi ritirato dalla Libra Association, l’organizzazione che avrà il compito di gestire la valuta virtuale Libra promossa da Facebook. In un comunicato diffuso venerdì 4

Libra - dopo PayPal anche Visa e Mastercard pronti a lasciare la moneta di Facebook : dopo PayPal, anche Visa e Mastercard potrebbero ritirarsi dalla Libra Association. Il 14 ottobre appuntamento a Ginevra per la nomina del board: lì si vedrà chi proseguirà