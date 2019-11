“Faccio sesso ogni 4 anni Mio marito? Lo spingo ad andare con le altre” La famosa

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Una dichiarazione che lascia sconvolti: qual è il motivo che spinge una donna di età avanzata a spifferare i suoi segreti più intimi di fronte a milioni di telespettatori. In fondo stiamo parlando di Iva Zanicchi, la stessa che un’era fa la fece in diretta dietro un divano (poi smentì dicendo che fu solo uno scherzo) ma insomma, le piace stare al centro dell’attenzione. Oppure chissà è una questione di soldi. Fatto sta che ospite della trasmissione di Rai Radio1 “Un Giorno da Pecora“, condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, l’Aquila di Ligonchio, ha raccontato cose che faranno discutere. Interpellata sulla possibilità di salire sul palco dell’Ariston, Iva Zanicchi ha chiusospiraglio: “A Sanremo? Non ci vado, non ci posso, non mi vogliono”. Spontanea la domanda su chi sia a sbarrare le porte del Festival ad un’icona della musica italiana come Iva; la Zanicchi assicura ...

