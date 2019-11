“Facciamo saltare la moschea” Estrema destra | pistole | fucili svastiche e bombe 12

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Sono oltre cento le armi e gli altri oggetti sequestrati oggi a Siena, Sovicille, Colle e Poggibonsi., oggetti da collezione, simboli fascisti e nazisti, ma anche una simil molotov realizzata con una bottiglia, un lanciarazzi, un’ascia, spade varie e molto altro ancora. Oltre a questo, anche materiale esplosivo. Le persone al centro delle perquisizioni sono dodici, tutte appartenenti all’estremismo di, indagate per detenzione abusiva di armi correlata alla costituzione di un’associazione con finalità eversiva. Due di loro, Andrea Chesi e il figlio Yuri Chesi, sono stati arrestati per possesso illegale di esplosivo. L’uomo è un 60enne di Sovicille, noto alle cronache per aver sfilato a bordo del suo sidecar militare delle SS a Siena due anni fa, che su Facebook dichiara di essere il segretario della federazione senese del Movimento Idea Sociale. Le perquisizioni ...

