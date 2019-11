Ex Ilva | lo scudo penale spacca il governo | che cosa si rischia

M5S. Urla e liti alla riunione su Ilva. E alla fine i senatori votano il No allo scudo : Il M5S torna a tremare sul caso Ilva. Al Senato, di fronte al ministro Patuanelli, per oltre tre ore i parlamentari Urlano, litigano e attaccano l'ipotesi di una parte del governo di ripristinare l'immunità penale per i vertici dell'impianto siderurgico di Taranto. alla fine viene ribadita la linea del no all'immunità, ma nei prossimi giorni il muro dei 5 Stelle potrebbe mostrare delle crepe.Continua a leggere

Stefano Fassina sull'Ex Ilva : "Sbagliato ripristinare lo scudo penale". Perché ha ragione Vittorio Feltri : Su Libero ne ha scritto più volte negli ultimi giorni Vittorio Feltri. Di cosa? Presto detto: del retaggio comunista, del pregiudizio contro gli imprenditori che è certamente tra le cause di quanto sta accadendo all'Ex Ilva, con la grande fuga di Arcelor Mittal dalle follie del governo e, in partico

**Ex Ilva : Salvini - ‘scudo alibi? governo stupido ad averlo fornito a Mittal’** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Se ne hanno approfittato” dell’aver tolto lo scudo “peggio ancora, governo è stato così stupido da permettere a questa multinazionale di scappare e mettere in mezzo alla strada 10mila operai”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7. L'articolo **Ex Ilva: Salvini, ‘scudo alibi? governo stupido ad averlo fornito a Mittal’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Ex Ilva : appello Salvini a governo - ‘scudo o nessuno investirà più da noi’** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “La vicenda Ilva oltre che essere un dramma per 10mila operai, i segnali che arrivano dalle imprese straniere è devastante. Perchè al di là della vicenda di Taranto tu stai dando al mondo il segnale che in Italia è meglio non investire perché tu firmi un contratto nel 2019 e te lo cambiamo nel 2020”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì su La7. “Noi combattemmo con i 5 Stelle sullo scudo penale ...

Ex Ilva : Migliore - ‘su scudo troveremo accordo maggioranza’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Se per Arcelor Mittal è una scusa quella dello scudo penale? Secondo me sì, perché in realtà quello che stanno proponendo è la riduzione di cinquemila persone. Reintroducendo lo scudo penale gli togliamo tutti gli alibi”. Così Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva e tra i firmatari dell’emendamento per ripristinare lo scudo penale per ArcelorMittal, oggi al programma di Rai Radio1 ...

Ilva - Mittal deposita il recesso. Di Maio : «Emendamento su scudo problema per la maggioranza» : Ex Ilva, i legali di ArcelorMittal hanno depositato all'iscrizione a ruolo in Tribunale a Milano l'atto di citazione per il recesso del contratto di affitto, preliminare all'acquisto,...

Ex Ilva - Lezzi : “Alleati di governo vogliono scudo penale per Mittal? No - legge è uguale per tutti” : “Gli alleati di governo insistono per inserire lo scudo penale a favore di ArcelorMittal? Non ho cambiato idea, la legge è uguale per tutti”. L’ex ministra per il Sud, Barbara Lezzi (M5s), ribadisce il suo ‘no’ all’idea di reintrodurre lo scudo penale per Arcelor (al momento c’è un emendamento che va in questo senso promosso da Italia Viva). In mattinata Lezzi,insieme agli altri parlamentari del ...

Ex Ilva : Di Maio avverte - ‘se scudo deciderà Parlamento - a ognuno sue responsabilità’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) (di Ileana Sciarra) – “Il Parlamento è sovrano e decide assumendosi le sue responsabilità”. Ovvero, se i numeri dovessero mancare tutti a casa, perché sull’immunità penale verrebbe messa la fiducia e il Parlamento chiamato a decidere. Con tutti i rischi del caso, considerando i numeri ‘traballanti’ della maggioranza al Senato. E’ l’avviso che oggi, a quanto apprende ...

Ex Ilva - vertice tra Conte e parlamentari M5s di Taranto : scontro sullo scudo penale. Lezzi al premier : “Non lo voterò mai - puoi scordatelo” : Un faccia a faccia teso con una soluzione che resta lontana, sempre che ArcelorMittal decida di recedere dal proposito di lasciare Taranto e quindi il governo, sul tavolo della trattativa, decida di mettere la reintroduzione dell’immunità penale come segnale distensivo nei confronti della multinazionale, che la invoca ma chiarisce di non ritenerlo fondamentale per restare. Giuseppe Conte incontra i parlamentari tarantini del M5s, insieme ...

Ex Ilva : Delrio - ‘su scudo fatta leggerezza ma non è problema’ : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Noi siamo pronti a reintrodurre lo scudo penale ma dire che questa è la causa di tutti i mali, vuol dire sbagliare analisi. Certo è stata una grave leggerezza, venuta non dal governo ma da una senatrice. Ma il vero problema è altrove: è che Mittal ha sbagliato i suoi piani e ora vuole disimpegnarsi. A Conte che proponeva di ripristinare subito lo scudo, Mittal ha risposto che voleva tagliare i posti di ...

Agorà - Guido Crosetto inchioda il governo sull'Ilva : "Toglietegli la scusa dello scudo penale e trattate" : C'è solo un modo per uscire dall'impasse Ilva. Secondo Guido Crosetto, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, la soluzione è la seguente: "La follia è quella. Probabilmente è vero che ArcelorMittal se ne vuole andare. Te ne vai, lasci tutti i soldi che hai promesso di investire e comincio una

Ex Ilva : Furlan - ‘positivi emendamenti Iv per ripristino scudo penale’ : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – “Sono un fatto indubbiamente positivo gli emendamenti al decreto fiscale presentati oggi da Italia Viva, uno valido per il caso di specie dello stabilimento di Taranto ed uno in via generale per le imprese impegnate nell’ambito del processo produttivo in un’opera di bonifica ambientale. L’unica alternativa rimane l’emanazione di un decreto legge d’urgenza del Governo che ...