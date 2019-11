Ex Ilva | Gelmini | ‘governo brancola nel buio’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Roma, 13 nov. (Adnkronos) – ‘Sulla vicenda dell’exil governonel buio. In Parlamento la maggioranza boccia in maniera irresponsabile gli emendamenti al decreto fiscale che prevedevano la reintroduzione dello scudo penale; a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver scritto una ridicola letterina ai suoi ministri, rinvia il Consiglio dei ministri che doveva occuparsi proprio della crisi della più grande acciaieria d’Europa”. Lo afferma Mariastella, capogruppo di Fi alla Camera.“L’esecutivo giallorosso -aggiunge- si sta confermando incapace di governare e di risolvere la crisi causata dai partiti di maggioranza con Arcelor Mittal. è a rischio il settore siderurgico italiano, ci sono 15mila famiglie che aspettano risposte. Se non hanno soluzioni degne di questo nome, invece di prestarsi ad ...

JUREGRANDE : Sul #tg3 le voci dal vivo di politici che ho sentito sull'#ilva sono di Salvini e della Gelmini. - TigullioWebNews : L’onorevole Gelmini a Chiavari fa il punto su elezioni, governo e Ilva -