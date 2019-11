Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Per l’Ufficio parlamentare di bilancio è unadi “portata innovativa” perchéall’Agenzia delle entrate di “passare da logiche deduttive a logiche induttive nella propria attività dillo” e per individuare i contribuenti che più probabilmente hanno evaso le imposte. Ildellaperò non ci sta ad accettare le limitazioni alla tutela deipersonali ritenute necessarie dal governo per consentire le attività di prevenzione e contrasto all’fiscale. E, in una memoria depositata alla commissione Bilancio del Senato che sta esaminando la legge di Bilancio, chiede modifiche “per evitare profili di incompatibilità con la disciplina europea di riferimento, che renderebbe ladi per sé illegittima“. Nel mirino di Antonello Soro c’è l’articolo 86 della manovra, in base al quale l’Agenzia ...

Noovyis : (Evasione, Garante privacy contro la norma che consente l’incrocio dei dati per scovare i contribuenti a rischio: “… - commercialista : RT @lin81301: Il Garante: l’evasione non giustifica le deroghe alle tutele sulla privacy - nieddupierpaolo : RT @AndFranchini: Il Garante: 'La lotta all'evasione cancella alcuni diritti fondamentali dei cittadini' -