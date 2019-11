Energia | E-distribuzione inaugura nuovo centro operativo rpt 2

Energia : E-distribuzione inaugura nuovo centro operativo /rpt (3) : (Adnkronos) – Alle parole di Bonaccini hanno seguito quelle dell’Amministratore Delegato di E- Distribuzione Vincenzo Ranieri: “E’ evidente che un piano di investimenti di questo tipo ha per noi una doppia valenza. Risolvere dei problemi e cercare in futuro di prevenirli”. Gli eventi climatici estremi in Emilia degli scorsi anni e quello che è accaduto lo scorso anno nel Triveneto o ad esempio quello sta avvenendo ...

Energia : E-distribuzione inaugura nuovo centro operativo /rpt : Bologna, 13 nov. (Adnkronos) – Novanta mila Chilometri di rete, 138 cabine primarie e 45 mila cabine secondarie per un servizio erogato a 2,5 milioni di Clienti. Il nuovo quartier generale della Rete Elettrica dell’Emilia Romagna di E-distribuzione (un gigante da circa 400 dipendenti) è stato inaugurato oggi dopo una ristrutturazione che ha aumentato gli spazi (da 8 a 17 postazioni operative dotate di hyperwall per il monitoraggio ...

Enel : E-Distribuzione per la montagna - l'Energia prende forma nel ricordo di Vaia (3) : (Adnkronos) - “La Street Art – ha sottolineato Francesco Rondi - rappresenta non solo l'ultima frontiera del linguaggio artistico, ma viene riconosciuta come protagonista di progetti di rigenerazione del territorio. E' stato dunque naturale, per una azienda diffusa e capillarmente radicata come E-Di

Enel : E-Distribuzione per la montagna - l'Energia prende forma nel ricordo di Vaia (2) : (Adnkronos) - Le località scelte per le installazioni artistiche sono quelle di Selva di Cadore, Alleghe e Rocca Pietore in Veneto e Sappada e Sauris di Sotto in Friuli Venezia Giulia. La prima installazione artistica è stata inaugurata oggi a Selva di Cadore alla presenza, tra gli altri, del sindac