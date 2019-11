Elia Viviani e il rebus preparazione olimpica Uomo faro della Cofidis al Tour de France

Ciclismo su Pista - Coppa del Mondo 2019-2020 : a Minsk Elia Viviani grande protagonista. L’azzurro è 2° nell’Omnium : Elia Viviani torna grande protagonista dell’Omnium, disciplina di cui è campione olimpico, nella prima tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su Pista, che si sta tenendo in quel di Minsk, Biellorussia. L’azzurro, dopo un Europeo incolore nella specialità, si rifà agguantando qua un bel 2° posto, alle spalle del solo Matthew Walls, giovane Pistard britannico di sicuro avvenire. La sessione pomeridiana di questa terza giornata di Coppa ...

Ciclismo su pista : Elia Viviani e Simone Consonni trionfano nella Sei Giorni di Londra : Elia Viviani e Simone Consonni scrivono una pagina storica del Ciclismo italiano su pista. I due azzurri hanno trionfato nella Sei Giorni di Londra. Una prima volta per l’Italia, che mai era riuscita ad imporsi in questa competizione. La coppia Viviani/Consonni ha chiuso al primo posto con 498 punti davanti a Cavendish-Doul e Havik-Stroetinga, che hanno concluso rispettivamente al secondo (486 punti) e terzo posto (470). I due azzurri ...

Ciclismo - Ranking UCI (23 ottobre) : Primoz Roglic il miglior ciclista del 2019! Elia Viviani nono - Italia seconda Nazione : Mancano appena quattro giorni al termine ufficiale della stagione di Ciclismo su strada, l’annata si concluderà domenica 27 ottobre con una corsa di terza fascia in Turchia. Sostanzialmente il 2019 è ormai alle spalle, questo è periodo di presentazioni dei prossimi Grandi Giri, di pianificazione dei programmi per la prossima stagione e di chiusura delle classifiche. Al termine del Tour of Guangxi (ultima prova del calendario World Tour ...

Ciclismo su pista - Elia Viviani : “Agli Europei ho capito a che punto sono - l’omnium è cambiato”. Villa : “Sono ottimista” : Elia Viviani ha vinto la medaglia d’oro nell’eliminazione agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ma è rimasto giù dal podio nell’omnium (specialità in cui è Campione Olimpico) e non è riuscito a incantare nell’americana in coppia con Simone Consonni. Il veronese ha fatto un punto della situazione in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Questi Europei sono stati importanti per capire a che punto ...

Ciclismo - gli obiettivi di Elia Viviani per il 2020 : Milano-Sanremo e Tour de France prima delle Olimpiadi : Agli Europei 2019 di Ciclismo su pista, che si stanno svolgendo al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda), Elia Viviani ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’eliminazione. In questa stagione il veronese ha lasciato così per la seconda volta il segno in una rassegna continentale, visto che ad agosto aveva ottenuto il titolo su strada ad Alkmaar. Il doppio impegno resterà anche nel prossimo anno, in cui il velocista azzurro ha già ...

