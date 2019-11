Elena Santarelli Dalla malattia del figlio agli haters ' Non ci sono chemio per loro'

Elena Santarelli e il ricordo della piccola Marzia che non c'è più : "Ci penso tutte le mattine e tutte le sere" : Per anni la showgirl ha lottato accanto a suo figlio Giacomo e durante questo lungo percorso ha incontrato tanti altri...

Elena Santarelli : "Tra il 2018 e il 2019 sono stata più a funerali di bambini che a compleanni" : “Tra il 2018 e il 2019 sono stata più a funerali di bimbi che a compleanni”. Elena Santarelli è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, per parlare del suo libro, ‘Una mamma lo sa’, in cui racconta la lunga e sofferta battaglia del figlio Giacomo.“Avevo molta paura”, ha spiegato ai microfoni del programma, “Quando sai che dietro a quelle ...

“Sono stata più a funerali di bambini che a compleanni” : Elena Santarelli racconta la sua sofferenza : Elena Santarelli è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. La Santarelli ha parlato del suo libro, ‘Una mamma lo sa‘, in cui racconta la lunga e sofferta battaglia del figlio Giacomo: “Avevo molta paura. Quando sai che dietro a quelle pagine c’è la ...

Elena Santarelli fa una confessione intima : “Mi vergogno molto” : Elena Santarelli confessa: “Ho provato vergogna a chiedere aiuto” Elena Santarelli ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Intimità. E in questa occasione la popolare showgirl ha parlato del dramma vissuto in questi ultimi mesi per via del tumore del figlio. Per fortuna questo è solo un brutto ricordo per la Santarelli visto che il bambino è riuscito a sconfiggere questo male. Il giornalista del ...