È John Legend l’uomo più sexy al mondo del 2019 | secondo l’annuale gara di People

John Legend è l’uomo più sexy del mondo 2019 : Chrissy Teigen e John Legend Chrissy Teigen e John Legend Chrissy Teigen e John Legend Chrissy Teigen e John Legend Chrissy Teigen e John Legend Chrissy Teigen e John Legend Chrissy Teigen e John Legend Ha vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, e adesso John Legend ha un altro riconoscimento da mettere in bacheca: il musicista e produttore, 40 anni, è stato incoronato da People come «l’uomo più sexy del pianeta» versione 2019. Prende il ...

La giacca di velluto quest'inverno si porta nel tuxedo. Come John Legend : Quali saranno i capi d'abbigliamento irrinunciabili del guardaroba maschile invernale? Uno di questi è senza dubbio la giacca di velluto, tornata alla ribalta di recente anche grazie ai look da red carpet delle star, tra cui Taron Egerton e Ryan Gosling. Il blazer dal tessuto soft-touch è uno dei complementi di stile con cui divertirsi di più durante la stagione fredda: si tratta infatti di un tessuto che di solito non viene ...

Tale e quale show - Francesco Monte è irriconoscibile nei panni di John Legend : Lo scorso venerdì 8 novembre, in prima serata su Rai 1 è stata trasmessa la nona puntata di Tale e quale show, che ha visto un ex volto Mediaset aggiudicarsi la vittoria del nuovo appuntamento tv. A vincere l'ultima puntata dello show sulle imitazioni è stato, infatti, Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e donne nonché ex naufrago de L'isola dei famosi ed ex gieffino del Grande Fratello Vip è riuscito a mettere d'accordo i giudici del ...

Tale e Quale Show : Francesco Monte imita John Legend con “All of me” (VIDEO) : Tale e Quale Show puntata 8 novembre: l’imitazione di Francesco Monte che canta “All of me” di John Legend. Ecco il video. Si è concluso il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, andato in onda ieri, venerdì 8 novembre su Rai 1 con Carlo Conti alla guida, che ha visto Antonio Mezzancella trionfare (guarda qui). Tale e Quale Show adesso osserverà una settimana di pausa e poi tornerà il 22 novembre con Tali e Quali, con gli ...

Francesco Monte imita John Legend - Panariello : “Devi fare il cantante” : L’imitazione di John Legend di Francesco Monte mette d’accordo tutti a Tale e Quale Show Francesco Monte ha chiuso in bellezza il suo percorso a Tale e Quale Show. Per l’ultima puntata del Super Torneo 2019 l’ex tronista di Uomini e Donne ha indossato i panni di John Legend. La performance di All of me […] L'articolo Francesco Monte imita John Legend, Panariello: “Devi fare il cantante” proviene da ...

John Legend che sale sul palco in pigiama e si fa una serenata da solo è esilarante : Pare fosse un po' brillo The post John Legend che sale sul palco in pigiama e si fa una serenata da solo è esilarante appeared first on News Mtv Italia.

John Legend ha cantato una cover di “NASA” con il figlioletto Miles e la reazione di Ariana Grande è adorabile : Ma la dolcezza? The post John Legend ha cantato una cover di “NASA” con il figlioletto Miles e la reazione di Ariana Grande è adorabile appeared first on News Mtv Italia.

John Legend suona il pianoforte insieme al figlio di un anno : la scena è dolcissima : È proprio il caso di dire “tale padre tale figlio”. John Legend si siede al pianoforte. Accanto a lui il secondo genito Miles Theodore Stephens, di appena un anno. Il video del loro primo duetto insieme sulle note di “My favorite things” è dolcissimo, tanto da arrivare in meno di 24 ore a oltre tre milioni di visualizzazioni. Il video è stato postato su Instagram da Christine Diane Teigen, chiamata semplicemente Chrissy, ...