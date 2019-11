Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Bologna, 13 nov. (Adnkronos) – Novanta mila Chilometri di rete, 138 cabine primarie e 45 mila cabine secondarie per un servizio erogato a 2,5 milioni di Clienti. Ilquartier generale della Rete Elettrica dell’Emilia Romagna di E-è statoto oggi dopo una ristrutturazione che ha aumentato gli spazi (da 8 a 17 postazioni operative dotate di hyperwall per il monitoraggio continuo ed in tempo reale della rete elettriche) e diventa ilpiù tecnologicamente avanzato d’Italia. 1130 metri quadri in cui la rete è non solo monitorata 24 ore su 24 ma dove è possibile capire immediatamente dove intervenire in caso, per esempio, di un guasto o di coordinare gli interventi sul campo sia di emergenza che per manutenzioni programmate.“Il piano di investimenti triennale in Emilia Romagna – ha spiegato l’ Amministratore ...

News24Italy : #E-distribuzione inaugura nuovo centro operativo - zazoomnews : Energia: E-distribuzione inaugura nuovo centro operativo -rpt - #Energia: #E-distribuzione #inaugura - Notiziedi_it : Fvg: E-distribuzione inaugura nuova sede Gemona del Friuli -