Dopo 28 anni scopre di aver dimenticato nell’occhio sinistro una lente a contatto

Maltempo - Ciclone Mediterraneo : le immagini di Licata Dopo la tempesta di Lunedì pomeriggio - danni gravissimi [FOTO] : Nel primo pomeriggio di Lunedì 11 Novembre, Licata (Agrigento) è stata investita da una tempesta di vento impressionante: non abbiamo dati sulla velocità raggiunta del vento, ma le immagini dei danni sono eloquenti. Il vento ha scoperchiato tetti, divelto tetti e intonaci e sradicato alberi, mentre la pioggia ha intasato i tombini. Gravi danni al porto turistico, al centro commerciale “Il Porto” e alla Villa Comunale che è stata ...

Genova : bimbo di tre anni muore in ospedale Dopo aver avuto un malore in auto : Ieri, 11 novembre, all'ospedale "Gaslini" di Genova è morto un bambino di soli 3 anni a seguito di un malore avuto di prima mattina davanti agli occhi della sua mamma e del fratellino maggiore, mentre si trovavano in macchina. Il malore, i soccorsi ed il trasferimento all'ospedale Secondo una prima ricostruzione dei fatti, madre e figli si trovavano per strada verso Sampierdarena. Si trovavano tutti in macchina, di buon mattino, poiché bisognava ...

Nina Senicar : valletta ed ex ‘Isola dei famosi’. Sapete che fine ha fatto? Eccola 9 anni Dopo : Fantastica notizia per la modella originaria della Serbia Nina Senicar, che attraverso il social network Instagram ha comunicato a tutti i suoi fan di essere diventata mamma. La bambina, che è stata chiamata Nora Grace Ellis, è venuta alla luce l’8 novembre scorso, ma soltanto oggi lei ed il suo compagno Jay Ellis hanno voluto annunciarlo pubblicamente. La sua gravidanza fu svelata da ‘Spy’ lo scorso agosto. La bellissima Nina non vive ormai in ...

Dopo “L’Amore gigante” - torna Gianna Nannini e fa “La differenza” : Parte da Nashville 'La differenza' di Gianna Nannini, il suo album di inediti che arriva in versione fisica e in digitale il 15 novembre, due anni Dopo 'L'Amore gigante'. Il nuovo album (Charing Cross Records Limited / Sony Music) è stato infatti realizzato nei Blackbird Studio di John McBride appunto a Nashville, nel regno dell'analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock e in questa scelta è implicito l''animo' dell'album, come ...

Depistaggi Cucchi - la sorella Ilaria : “Astensione giudice? Soddisfatta - Dopo 10 anni meritiamo processo senza condizionamenti” : “L’astensione del giudice Federico Bonagalvagno al processo sui Depistaggi? Siamo soddisfatti. dopo dieci anni di processi sbagliati a causa proprio degli stessi Depistaggi e di falsi andati avanti nel tempo, la nostra famiglia ha diritto ha un processo sereno e privo di condizionamenti”. A rivendicarlo Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando la decisione del magistrato alla prima udienza del nuovo dibattimento. Tutto ...

Modern Family : la famiglia italiana trent’anni Dopo : Com'è cambiata la famiglia italiana dal 1989? Un'indagine di BNP Paribas Cardif condotta dall'istituto di ricerca Eumetra MR ci spiega come è diventata: più digitale, più dinamica e anche più felice.Continua a leggere

Alessandro Greco e Beatrice Bocci : "Casti per 3 anni Dopo Medjugorje" : Casti per tre anni, nonostante siano già uniti in matrimonio: è la promessa che si sono fatti Alessandro Greco e Beatrice Bocci, conduttore televisivo di Furore e Zero e Lode ed ed ex concorrente di Miss Italia. Lo hanno dichiarato a Storie Italiane.La coppia, intervenuta per presentare il libro "Ho scelto Gesù, un'infinita storia d'amore", ha dichiarato: "Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati. In quel momento preciso ...

