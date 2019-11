Dinamo Sassari-Strasburgo basket | Champions League oggi | orario d’inizio | come vederla in

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Archiviata la bruciante sconfitta contro Venezia,ritorna a respirare l’aria dellaball: questa sera, alle ore 20.30, al “PalaSerradimigni” andrà in scena il match contro lo. valevole per la quinta giornata della fase a gironi. La formazione di Gianmarco Pozzecco ha collezionato 3 vittorie e una sconfitta in quest’avvio di spedizione europea: tra le mura amiche ha sempre gioito finora (contro Lietkabelis e Oostende), mentre l’unica battuta d’arresto è arrivata in terra turca (contro il Türk Telecom); nell’ultimo turno i sardi hanno sbancato Torun con autorità, conseguendo la prima affermazione esterna in quest’edizione della. Lo, invece, ha disputato tre incontri su quattro davanti al proprio pubblico e giunge a questa sfida con il bilancio in perfetta parità: 2 vittorie ...

