Digitale terrestre | cambia di nuovo 8 famiglie su 10 dovranno sostituire i televisori

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ci risiamo, un po’ come accaduto nel passaggio dall’analogico al, bisognerà metter mano all’apparecchio (sostituendolo oppure dotandosi di un decoder) per non perdere il segnale. Cosa sta succedendo alle nostre tv? Vi basti sapere che istanno andando incontro a una lunga fase di transizione che, a partire dal 2020 e per chiudersi ufficialmente il 1° luglio del 2022, cambierà la modalità tecnica con la quale viene inviato e ricevuto il segnale di film, programmi e via dicendo. A seguito della migrazione di alcune frequenze per far spazio al segnale 5G, i consumatori avranno un supplemento di attenzione da prestare: l’apparecchio deve essere ‘compatibile’ con la tecnologia DVB T2 (dalla DVB T1 attuale). Non si tratta di una cosa semplice: anche se si parla di qualche anno di tempo (inizialmente si pensava addirittura di fare il cambio entro il prossimo giugno). Si ...

rtl1025 : ?? Domani, lunedì 11 novembre ? Ore 15:00 ?? I ragazzi de @ilvolo saranno nostri ospiti in #TheFlight! In diretta i… - Infinity_999 : @petitpaul54 - ErasmoNietzsche : RT @rekotc: Ci hanno venduto digitale terrestre, hd-ready, full-hd, 3d, 4k, ora il digitale terrestre 'nuovo'. Tutto ben scaglionato per ga… -