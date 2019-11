Diabete | “L’alimentazione è molto importante | preoccupano le fake news e gli esperti

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Denuncia penale e civile per Adriano Panzironi, giornalista e inventore della discussa dieta ‘Life 120’ che promette di far vivere 120 anni. A presentare la denuncia, circa un mese fa, i diabetologi delle due società scientifiche Sid e Amd, che secondo il giornalista – come affermato nella sua ultima Convention a Roma – darebbero ‘consigli criminali‘. “Si tratta di accuse gravi e calunniose che abbiamo rilevato dai video acquisiti“, ha spiegato il presidente della Società italiana di diabetologia (Sid), Francesco Purrello, nel corso della conferenza stampa di presentazione delle iniziative per la Giornata mondiale delin calendario domani. “L’alimentazione è un elementoper la prevenzione dele anche per le persone che già hanno la malattia – ha detto Purrello – Non a caso quest’anno ...

