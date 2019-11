Di Marzio | «Il Napoli non ha mai fatto rivoluzioni a gennaio | Mertens spera di rinnovare»

Corbo - Di Marzio e Mutti a Radio Marte sul momento delicato del Napoli : Mutti: il Napoli vive un momento inaspettatamente delicato. Il percorso di Champions è importante e stasera potrebbe arrivare la qualificazione con 2 giornate di anticipo, ma in campionato non è sul pezzo A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono intervenuti Corbo, Di Marzio e Mutti per parlare del momento delicato che sta attraversando il Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: Antonio Corbo, giornalista: ...

Di Marzio : “Napoli - con l’Atalanta devi fare come contro il Liverpool” : Di Marzio: se vincesse l’Atalanta, sarebbe messo in discussione anche Ancelotti Gianni Di Marzio, è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, Per parlare del turno infrasettimanale di A, soffermandosi in particolare sul match Napoli – Atalanta. Su Napoli-Atalanta “Il Napoli rischia di più, perché è un momento negativo dal punto di vista dei risultati. Nessuno si aspettava un inizio così. Poi Ancelotti ...

Di Marzio : “Questo Napoli è da scudetto - ma Lozano è fuori ruolo!” : Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte Stereo Ecco quanto dichiarato: “Dopo appena 5 partite il ritardo del Napoli dalla vetta è già considerevole, ma non ne farei un dramma. La stagione è ancora lunga e certe sconfitte colpiscono più di altre. Da ex allenatore dico che negli ultimi minuti quando la partita non si sbloccava, come forma scaramantica, pensavo sempre al ...