Dazi | Coldiretti | “Colpito 1 piatto made in Italy su 10 | serve un piano Ue”

Dazi - Prandini (Coldiretti) : “Intervenga subito l’unione europea” : Non c’è tempo da perdere per un intervento dell’unione Europea a sostegno delle imprese e cooperative danneggiate ingiustamente dai superDazi fissati da Trump per le esportazioni negli Stati Uniti, dove il rischio è la perdita definitiva di quote di mercato. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini a poco più di dieci giorni dall’entra in vigore delle nuove tariffe punitive previste nella black list decisa dalla ...

Dazi : Coldiretti - domani a convegno sul Made in Italy a Taglio di Po : Venezia, 24 ott. (Adnkronos) - L’agropirateria internazionale fattura oltre cento miliardi di euro utilizzando impropriamente bandiera, parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che richiamano il Bel Paese senza averne minimamente a che fare in fatto di produzione o autenticità. Ad

Dazi - Coldiretti : “Dopo l’accordo Usa Cina - adesso tocchi Ue” : Dopo l’accordo sui Dazi trovato dagli Stati Uniti con la Cina adesso si trovi una soluzione anche per la Ue con l’Italia che è fra i paesi colpiti dalla decisione del presidente americano Donald Trump di mettere tariffe aggiuntive per 7,5 miliardi di dollari sui prodotti in arrivo dall’Europa. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Forum internazionale dell’agricoltura a Cernobbio, al quale hanno partecipato ...

Dazi - Coldiretti : “In una settimana +220% degli acquisti del parmigiano negli Usa” : Nell’ultima settimana sono più che triplicati (+220%) gli acquisti di parmigiano Reggiano e Grana Padano negli Stati Uniti con una vera e propria corsa a fare scorte prima che sul “Re dei Formaggi” scattino i Dazi voluti dal presidente Donald Trump e autorizzati dal Wto. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti presentata al Forum Internazionale dell’agroalimentare a Cernobbio dove è stata apparecchiata la “La tavola degli americani dopo ...

Dazi - Prandini : “Gli aiuti proposti da Coldiretti nel Consiglio Ue” : E’ importante che la proposta della Coldiretti di attivare aiuti compensativi per azzerare l’effetto dei Dazi americani su alcuni prodotti agroalimentari sia stata accolta dal Governo italiano e portata già alla prossima riunione del Consiglio Europeo Agricoltura e Pesca in programma lunedì 14 ottobre. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini al Forum Internazionale dell’agroalimentare a Cernobbio dove è stata ...

Dazi - Coldiretti : “La black list definitiva in Gazzetta Ufficiale Usa” : E’ stata pubblicata sul Federal Register, la “Gazzetta Ufficiale” del Governo americano, la black list definitiva dei prodotti europei che a partire dalla mezzanotte e un minuto del 18 ottobre saranno colpiti dai Dazi di Trump, per un valore di 7,5 miliardi di dollari. A renderlo noto è la Coldiretti dopo l’ufficializzazione delle misure decise dalla Rappresentanza Usa per il commercio (Ustr) nell’ambito della disputa nel settore aereonautico ...

Coldiretti : i Dazi “affossano il record di Made in Italy in USA” : “L’arrivo dei dazi affossa il record storico realizzato dall’alimentare Made in Italy in Usa dove si è realizzato un balzo del +8,3% nelle esportazioni nei primi otto mesi del 2019“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento al Verdetto del Wto che ha autorizzato dazi Usa nei confronti dei Paesi Europei per un ammontare di 7,5 miliardi di dollari nell’ambito “della disputa nel settore aeronautico che ...

Dazi - Prandini : “Bene l’ok del Governo agli aiuti proposti da Coldiretti” : E’ positivo l’accoglimento da parte del Governo della richiesta della Coldiretti di attivare aiuti compensativi per azzerare l’effetto dei Dazi americani su alcuni prodotti agroalimentari Made in Italy. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento alla nuova black list del Dipartimento del Commercio statunitense (USTR) in pubblicazione sul Registro Federale che entrerà in vigore il 18 ottobre, che ...

Dazi : Coldiretti veneto - nella black list non c'è il Prosecco : Venezia, 3 ott. (AdnKronos) - Non solo l’olio extravergine d’oliva, le conserve di pomodoro, la pasta, tra i vini si salva soprattutto il Prosecco che non compare nella black list dei prodotti colpiti dai Dazi elaborata dal Dipartimento del Commercio Usa. Le bollicine più famose nel mondo, con un au

Dazi - Coldiretti : colpito mezzo miliardo di export alimentare : “Sono colpite da Dazi Usa del 25% le esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro con la presenza nella black list di prodotti come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino, e altri prodotti lattiero caseari, prosciutti, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori mentre sono salvi gli elementi base della dieta mediterranea come olio extravergine di oliva, conserve di pomodoro, pasta e ...

Dazi - Coldiretti : a Pompeo un cesto Doc con il meglio del Made in Italy : Un cesto Doc con il meglio del Made in Italy per lasciare un concreto ricordo dell’Italia è stato preparato dalla Coldiretti per il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in vista delle decisioni che dovranno essere assunte sui Dazi ai prodotti europei. Si tratta, spiega Coldiretti, “di una selezione dei migliori prodotti italiani che arrivano sulle tavole degli Stati Uniti che complessivamente valgono 4,2 miliardi di euro e che potrebbero ...