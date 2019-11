Così Montanelli raccontava 50 anni fa le miserie di Venezia

Fonte : agi

(Di mercoledì 13 novembre 2019) "Lo abbiamo fatto per sottolineare le, i segni di decadenza e di decomposizione di". Il 12 novembre del 1969, sulla Rai, Indro Montanelli presentava cosi' il documentario realizzato con il registano Giorgio Ponti per mostrare "la tragedia galoppante di morte" che incombeva sulla città lagunare. La denuncia del giornalista era partita un anno prima, nel 1968, con quattro articoli usciti sul Corriere della Sera di cui era firma autorevole. Montanelli mise in fila tutte le minacce che incombevano cinquant'fa su, dal polo industriale di Marghera, definita "focolaio d'infezione" e "origine del male", alle "acque alte" che invadevano puntualmente negozi e abitazioni, costrette a "sopraelevare tutto, compresi i letti". Ma il giornalista denunciò anche il silenzio delle autorità cittadine, ree di ignorare i segnali evidenti di questo ...

