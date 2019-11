Così ci siamo mangiati anche i cinepanettoni

Acqua alta a Venezia - una donna cammina senza vestiti per la calle allagata : la foto diventa un simbolo. “Siamo rimasti Così - in mutande” : Le immagini di Venezia completamente sommersa dall’Acqua alta – che ha raggiunto il livello record di 1,86 metri – hanno fatto il giro del mondo ma a diventare virale in Rete è la foto di una donna vestita di tutto punto che cammina nuda dalla vita in giù per una calle allagata, tenendo alti in mano gli stivali e i pantaloni che – evidentemente – non voleva rovinare. La scena, immortalata da un fotoreporter ...

Siamo fatti Così - il cartone torna su Netflix con la sigla integrale (che nel 1989 venne censurata) : È un’intera generazione quella che al solo sentire “Siamo fatti così” intona in testa la famosa sigla del cartone animato che ha insegnato l’anatomia umana a moltissimi bambini. Il cartone originale, creato da Albert Barillé, si chiama Il était une fois… la Vie, titolo che venne tradotto in occasione della messa in onda su ItaliaUno. Era il 1989 e i bambini lo amarono a prima vista. Oggi il cartone torna disponibile ...

"Siamo fatti Così" - Netflix propone il cartone con la sigla non censurata - : Francesca Galici Il cartone animato iconico per i ragazzi degli anni Ottanta è stato riproposto da Netflix con la sigla integrale, che prevede le immagini dei due protagonisti intenti a fare l'amore, senza censura I bambini degli anni Ottanta cresciuti a pane e televisione difficilmente hanno dimenticato le mattinate festive e i pomeriggi trascorsi a guardare i cartoni animati. Le reti generaliste erano ricche di proposte per i più ...

Effetto Joker : perché siamo Così attratti da questo personaggio? : Cosa attira di più del personaggio Joker-Arthur?È corretto pensare che Joker sia un malato di mente?perché piace tanto agli adolescenti?perché piace tanto agli adolescenti?Qual è il meccanismo per cui un film horror-thriller (se ben fatto) riesce a conquistare l'attenzione? È uscito nelle sale cinematografiche più di un mese fa, in qualcuna è già stato ritirato per lasciar spazio a nuove pellicole, in altre è ancora in palinsesto. Eppure non ...

Esplorando il corpo umano – Siamo fatti Così - compie 30 anni e arriva su Netflix (e sì - sono solo 26 episodi) : La serie cult d’animazione Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano ha festeggiato i 30 anni dalla prima messa in onda italiana il 26 febbraio del 2019 e dal 3 novembre è disponibile su Netflix. Un’occasione in più per rivedere le avventure all’interno del corpo umano di Pierrot, Metro, il Maestro e il tenente Grosso, un vero e proprio microcosmo dove la vita si sviluppa e si perpetua seguendo precise e funzionali ...

Melissa Satta rompe il silenzio dopo un anno : "Così io e Boateng ci siamo lasciati e poi ritrovati" : Ospite di Verissimo, la showgirl parla per la prima volta della crisi attraversata a gennaio con il calciatore. I due, che...

Calderoli : “Siamo arrivati al ridicolo - Così ci delegittimano tutti” : Senatore, Roberto Calderoli, ora le partite si “giocano” in parlamento? “Siamo veramente ai deliri, al ridicolo. Qualcuno di loro è già ministro della Repubblica! Se vogliono veramente delegittimare la classe politica e le istituzioni questa è la strada ideale. E’ possibile che con tutte le emergenze che ha l'Italia e che ha la città di Napoli, un gruppo trasversale di parlamentari, uniti dal comune tifo per il Napoli, debba presentare ...

Crisi aziendali - dall’ex Pirelli ad Alcoa : Così le cessioni rimandano i problemi senza risolverli. Sindacati : “Siamo in balìa di multinazionali” : Pirelli se n’era sbarazzata nel 2014 cedendola alla Bekaert, competitor europeo, che avrebbe dovuto continuare a produrre lo steelcord, le cordicelle d’acciaio per rafforzare gli pneumatici. Quattro anni e una prima scrematura del 15% della forza lavoro dopo, il 22 giugno 2018, gli operai dello stabilimento di Figline Valdarno si sono visti recapitare l’avviso dell’azienda: “Chiudiamo il sito”. Era stato ...

Orlando : 'Siamo a un bivio - se va avanti Così - parlare di voto anticipato è inevitabile' : C'era grande attesa per conoscere quelli che sarebbero stati i risultati delle elezioni regionali in Umbria. Il voto di una piccola Regione si immaginava potesse diventare un passaggio cruciale per la politica nazionale, considerato che, a due mesi dalla nascita, era il primo banco di prova elettorale per il Governo giallorosso. Il fatto che Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, tra l'altro uniti da una inconsueta alleanza con ...

Così l’Umbria fa esplodere l’amletismo grillino : chi siamo e dove andiamo? : Roma. Prima urlavano “vaffanculo” e “governo ladro”, adesso che governano loro non sanno più che dire e tracollano nei consensi. È impietosa l’analisi di Gregorio De Falco, Nicola Biondo e Gelsomina Vono – ex parlamentari e membri dello staff del M5s per varie ragioni fuoriusciti dal Movimento – all

L’ex fidanzata di Francesco - suicida a Cosenza dopo il corso-truffa : “Così siamo stati ingannati” : Parla la fidanzata di Francesco Tripaldi, il 47enne di Trebisacce, in provincia di Cosenza, che si è suicidato dopo aver scoperto di essersi iscritto ad un corso truffa per trovare lavoro, al quale aveva lasciato tutti i suoi risparmi: "Volevamo una famiglia. dopo la denuncia sono stata isolata, insultata, ostracizzata. Ma doveva avere giustizia".Continua a leggere