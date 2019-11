Confcommercio: è boom nuove professioni

Nel 2017 erano circa 1,4 mln i liberisti, il 6,1% degli occupati complessivi. Dal 2008 al 2017 la crescita è stata pari a 243.000 unità, il 21% in più. Lo si apprende da una ricerca disullenon ordininistiche. Free lance,sti indipendenti non iscritti ad albi o ordini sono quasi 370.000, in aumento del 62% tra il 2008 e il 2017. Una evoluzione occupazionale positiva, a cui però non fa seguito una analoga dinamica del reddito pro capite, diminuito invece del 24,5%.(Di mercoledì 13 novembre 2019)