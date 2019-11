Comune Roma | sabato nuova apertura serale con Weekend Mic

Consulta socio-sanitaria tra Comune di Cerveteri e Omceo di Roma : Roma – Magi “Con questo protocollo d’intesa ribadiamo l’interesse dell’Ordine a collaborare con le istituzioni locali e con tutti i presidi sanitari per tutelare la salute dei cittadini” I punti programmatici: monitoraggio della situazione della sanità locale; formazione e aggiornamento professionale in tema di salute; prevenzione e cura del benessere anche in chiave transculturale dei cittadini. Costituita la Consulta socio-sanitaria tra ...

Maltempo - allagamenti a Roma : il Codacons prepara la class action contro il Comune : ”Ancora una volta Roma va in tilt dopo un temporale, con la città paralizzata a causa di allagamenti e strade chiuse con disagi immensi per la circolazione e per i cittadini. Una situazione che nella capitale si ripresenta puntualmente in occasione di ogni pioggia intensa e che ha un solo e unico responsabile: l’amministrazione comunale, che ora sarà chiamata a risarcire i danni provocati ai Romani”. Così in una nota il ...

Stadio Roma - il Comune vuole 20 milioni in più : Avanza il progetto per il nuovo Stadio della Roma. La revisione richiesta dalla sindaca Virginia Raggi sulla correttezza degli atti relativi al progetto ha ricevuto esito positivo: tutti i dipartimenti hanno dato infatti un parere favorevole su quanto fatto finora. Con un’unica eccezione, che potrebbe costringere il club giallorosso ed Eurnova ad alzare i costi […] L'articolo Stadio Roma, il Comune vuole 20 milioni in più è stato ...

Musei in Comune : ingresso gratuito per residenti Roma e Città Metropolitana prima domenica novembre : Roma – Il 3 novembre, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Aperto al pubblico gratuitamente anche “Forum Pass. Alla scoperta dei Fori” il percorso unificato dell’area archeologica Foro Romano-Palatino e Fori Imperiali – realizzato ...

Roma Metropolitane - società del Comune di Roma - oggi verrà messa in liquidazione controllata : Roma Metropolitane, società controllata al 100 per cento dal comune di Roma, oggi verrà messa in liquidazione controllata, una procedura prevista dalla legge in caso di aziende o società molto indebitate. La decisione era già stata annunciata a inizio mese

Cna Roma : serve tavolo confronto con Regione e Comune : Roma – La Cna di Roma ribadisce “il suo giudizio positivo sul nuovo Testo unico del Commercio, approvato ieri in sede di Consiglio regionale del Lazio. Il Testo aggiorna la disciplina gia’ esistente in materia, ormai vecchia di venti anni, puntando sulla semplificazione della normativa relativa al Commercio. Tutto questo puo’ avere delle buone ricadute sul territorio Romano, in quanto si tratta di un elemento di grande ...

Roma - Comune : “Rifiuti in eccesso andranno all’estero”. Aperto un canale con la Bulgaria : I rifiuti di Roma andranno all’estero. Almeno una parte, quelle 700-800 tonnellate al giorno che la vicina discarica di Colleferro non sarà più in grado di accogliere a partire dal 1 gennaio 2020. La “soluzione” è stata prospettata questa mattina dalla delegazione del Campidoglio presente alla riunione della cabina di regia presso il ministero dell’Ambiente, incontro che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale del Lazio, Massimiliano ...

Minnucci : Comune faccia qualcosa su Roma Metropolitane : Roma – “Sulla questione Roma Metropolitane, il Comune di Roma cosa intende fare? Non si tratta solo di un problema occupazionale ma anche d’interruzione di opere pubbliche che provocherebbe grossi problemi per la tenuta socio economica della città”. Lo ha detto il Consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci, che oggi ha partecipato alla Commissione Trasporti regionale convocata sul tema. “L’assenza odierna della Raggi e del Comune di Roma ...

Rifiuti Roma - i vertici Ama a un passo dalle dimissioni dopo il ‘no’ del Comune al bilancio. E la Regione proroga l’emergenza di 15 giorni : La Regione Lazio proroga di soli 15 giorni l’ordinanza estiva sull’emergenza Rifiuti di Roma, mentre i vertici della società capitolina Ama sono a un passo dalle dimissioni. “Già nella giornata di martedì”, dicono i bene informati. E sarebbe il settimo cambio in appena 3 anni e mezzo. In ballo c’è il bilancio dell’azienda che gestisce i Rifiuti nella Capitale, cui il Campidoglio non ha ancora approvato i conti del 2017. Tutto ciò mentre ...

Roma. Al via bando per i Teatri in Comune : C’è tempo fino al 21 ottobre per partecipare al bando per la prima volta triennale per la programmazione e gestione

Concorsi - Cavallari : Ministro Dadone proroghi graduatorie Comune Roma : Roma – “Il Ministro della Funzione pubblica, Fabiana Dadone, proroghi le graduatorie in scadenza dei Concorsi, sia interni che esterni, del Comune di Roma”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere della Regione Lazio, Enrico Cavallari, già assessore alle Risorse umane di Roma Capitale. “Oggi stesso ho scritto al Ministro per sensibilizzarlo in prossimità della scadenza prevista il 30 settembre, affinché dia disposizioni per le proroghe e ...

Roma - processo sulle nomine in Comune : Raffaele Marra condannato a un anno e 4 mesi : Il pm Francesco Dall’Olio lo scorso 11 giugno aveva chiesto una condanna a 2 anni di reclusione. A Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, il Tribunale di Roma ha inflitto un anno e 4 mesi di carcere in relazione alla nomina del fratello Renato a responsabile del dipartimento Turismo del Campidoglio. Si tratta della stessa vicenda che ha riguardato la sindaca Virginia Raggi, assolta nel novembre scorso dall’accusa di falso. La ...

Roma - terrazza del Giardino degli Aranci transennata per cedimenti. Perizia : “Urge restauro”. Comune e Mibac si rimpallano competenza : La terrazza del Giardino degli Aranci, uno dei panorami più celebri e suggestivi della Capitale, sta registrando un cedimento lento ma inesorabile. Il belvedere del colle Aventino – realizzato nel XIII secolo, ristrutturato negli anni ‘30 e intitolato all’attore Nino Manfredi – secondo una Perizia tecnica consegnata al dipartimento Tutela ambiente del Comune di Roma, “perde 2 millimetri l’anno” e per questo motivo gli uffici ...