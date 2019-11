Com' è andato a finire il caso del post del giornalista Rai su Salvini?

Abi : torna il quarto mandato. Patuelli indicato Come presidente fino al 2022 : Si chiude così l'era Mussari e lo statuto dell'Abi ritorna al passato. In origine, infatti, erano già previsti, al massimo, quattro mandati biennali, come è stato per Maurizio Sella che ha guidato l'Abi per 8 anni

Abi : Comitato approva modifica statuto - verso quarto mandato Patuelli : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Il comitato esecutivo dell’Abi, oggi all’unanimità, ha approvato una modifica allo statuto dell’associazione che permette di prolungare fino a quattro mandati la presidenza. Sempre nel corso del comitato esecutivo, è stato proposto Antonio Patuelli per un ulteriore mandato. Lo ha annunciato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine del comitato ancora in ...

Come è andato l'incontro tra Conte e Merkel : "Il mio approccio critico ma comunque costruttivo con l'Europa è oggi più omogeneamente sostenuto dalle forze politiche che attualmente sostengono in Italia la maggioranza di Governo. Questa maggiore omogeneità mi agevola molto in Europa per dialogare con gli altri Stati e gli altri Governi". Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dà questa chiave di lettura politica ad Angela Merkel per spiegare i mutati rapporti tra Ue e Italia con ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Virginia Raggi ha diritto-dovere di fare un secondo mandato perché è onesta e Competente” : Nel suo intervento settimanale in “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio risponde a una domanda degli spettatori: “perché difendi tanto la Raggi visto che Roma versa in condizioni disastrose?”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano chiarisce: “perché penso che qualunque sindaco possa venire dopo la Raggi farebbe ...

Fabiola Gianotti è stata scelta Come direttrice generale del CERN per un secondo mandato : La scienziata italiana Fabiola Gianotti è stata scelta come direttrice generale del CERN per un secondo mandato. L’incarico, deciso oggi dal Consiglio del CERN, sarà formalizzato a dicembre e il secondo mandato quinquennale di Gianotti inizierà l’1 gennaio del 2021.

Vaccini - l’antinfluenzale racComandato anche in gravidanza : i consigli degli esperti : Ogni anno nel mondo l’influenza fa registrare 270.000 ricoveri ospedalieri in neonati e lattanti fino a 6 mesi di età. Prima causa di ospedalizzazione nei primissimi mesi di vita, il virus dell’influenza può comportare seri rischi che, nei casi più gravi, possono persino portare al decesso del bambino. L’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid) sottolinea come l’immunizzazione in ...

Marani - vicedirettore Sky Sport : “Se GiaComelli fosse andato al VAR avrebbe risolto tutto - un errore anche espellere Ancelotti” : Il vicedirettore di Sky Sport Matteo Marani si è espresso in merito a quanto accaduto ieri sera al San Paolo negli studi Sky. anche secondo Marani il contatto Kjaer-Llorente è da sanzionare con il calcio di rigore. “Kjaer non guarda il pallone , va sull’avversario, è rigore. Ragionare sui frame è sbagliato, non si può analizzare un gioco con dei frame. Giacomelli avrebbe potuto risolvere tutto andando a vedere l’azione. ...

Taylor Swift ha mandato un potente messaggio su Come vengono trattate le donne nell’industria musicale : "Minimizzavano il mio lavoro, parlando solo di relazioni" The post Taylor Swift ha mandato un potente messaggio su come vengono trattate le donne nell’industria musicale appeared first on News Mtv Italia.

Mafia : pentito Spatuzza - 'ci fu racComandato di usare esplosivo stragi con parsimonia' : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - "Sono certo che questo esplosivo sia arrivato prima della strage di Capaci e utilizzato in quella occasione, poiché, quando poi lo utilizzammo per gli altri attentati, ci fu raccomandato di utilizzarlo con parsimonia, perché stava già per finire e ne avevamo poco". A r

Tale e quale - Francesco Monte si piazza secondo e scatta la rivolta : "RacComandato - è una ladrata" : Venerdì 18 ottobre è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata della nona edizione del Talent di Carlo Conti, Tale e quale, che ha visto trionfare Agostino Penna. Dalla prossima settimana tuttavia, prenderà il via il Super Torneo che vedrà tra i partecipanti anche Francesco Monte, che ha vinto quest'u

Ascolti tv - ecco Com'è andato 'Amici Celebrities' dopo il ritorno di Maria : dopo aver lasciato la conduzione a Michelle Hunziker, la padrona di casa torna come 'giudice speciale'. E i telespettatori...

Patrick Day è morto : il pugile 27enne era andato in Coma dopo un ko : E’ morto Patrick Day, il 27enne pugile americano finito in coma sabato scorso dopo essere andato al tappeto durante un match contro Charles Conwell a Chicago. Il pugile è stato anche sottoposto a un intervento chirurgico al cervello, ma i medici non sono riusciti a salvarlo.Day era andato al tappeto nel corso del decimo round di un incontro nella categoria dei pesi superwelter, e subito le sue condizioni erano apparse gravi. Il ...

Com’è andato il quarto dibattito dei Democratici : Non ci sono stati momenti memorabili, ma ha confermato che Elizabeth Warren è diventata la candidata da battere