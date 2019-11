Clima | Greta Thunberg | “L’estremismo di Trump risveglia la gente”

Lorenzo Fioramonti - il ministro di Greta Thunberg : "Cambiamento Climatico - materia obbligatoria a scuola" : L'Italia può diventare la prima nazione al mondo a rendere obbligatorio nel suo sistema scolastico lo studio dei temi inerenti al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile. La proposta è stata avanzata dal ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti attraverso un'intervista rilasciata all'ag

Clima - COP25 : il governo spagnolo pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid : Il governo spagnolo è pronto ad aiutare Greta Thunberg ad arrivare a Madrid, per partecipare a dicembre alla conferenza sul Clima COP25, che avrebbe dovuto tenersi a Santiago del Cile. “Cara Greta, sarebbe bello averti qui a Madrid. Hai fatto un lungo viaggio e aiuti tutti noi a sollevare le preoccupazioni, ad aprire le menti e a sostenere le azioni, ci piacerebbe aiutarti ad attraversare l’Atlantico. Pronta a contattarti per ...

Sciopero per il Clima - Greta Thunberg a Los Angeles : “Vecchie generazioni ci stanno deludendo - saremo noi la voce della biosfera” : Greta Thunberg ha partecipato allo Sciopero per il clima del venerdì insieme ai giovani di Los Angeles. Dal palco, Greta ha attaccato chi prende le decisioni, insensibile di fronte a chi soffre e muore a causa dell’emergenza climatica e ambientale. “Noi giovani ne abbiamo avuto abbastanza, noi diciamo basta. E se i nostri genitori non faranno sentire la loro voce per noi, allora lo faremo da soli”, ha detto Greta incitata dal ...

Clima - Cop25 in Spagna : Greta Thunberg cerca imbarcazione per tornare in Europa : Dopo aver partecipato all’Assemblea generale delle Nazioni unite a New York a settembre, Greta Thunberg, l’attivista svedese di 16 anni, aveva programmato il suo percorso per rimanere nel continente americano in attesa del summit sul Clima che doveva tenersi a Santiago del Cile. Ma ora che la Cop25 è stata spostata a Madrid dopo la rinuncia del Cile per le proteste in corso nel Paese, la 16enne è in cerca di un modo per tornare in Europa e ...

Clima - Greta rifiuta il premio Nordic Council : “La politica agisca” : “Ho ricevuto il premio ambientale 2019 del Nordic Council. Ho deciso di rifiutare questo premio”. Così la giovane attivista per il Clima Greta Thunberg sul suo profilo Instagram, dove spiega il perché di questa decisione. “Attualmente sto viaggiando attraverso la California e quindi non posso essere presente con voi oggi. Voglio ringraziare il Nordic Council per questo premio – scrive – E’ un grande onore. Ma ...

Clima - Greta Thunberg rifiuta 46mila euro : “Il movimento non ha bisogno di altri premi” : “Ho ricevuto il premio ambientale 2019 del Nordic Council. Ho deciso di rifiutare questo premio“: lo ha spiegato su Instagram la giovane attivista Greta Thunberg. “Attualmente sto viaggiando attraverso la California e quindi non posso essere presente con voi oggi. Voglio ringraziare il Nordic Council per questo premio – scrive – È un grande onore. Ma il movimento per il Clima non ha bisogno di altri premi. Ciò di ...

Greta rifiuta un premio da 46mila euro : "Per il Clima servono fatti - non riconoscimenti" : Ha detto “No, grazie”. Con la solita risolutezza che la contraddistingue. Affidando ai social le sue motivazioni. Con un post su Instagram Greta Thunberg ha annunciato di aver rinunciato al premio ambientale assegnato ogni anno dal Nordic Council. Un gesto polemico nei confronti dei paesi nordici che, secondo la 16enne svedese, potrebbero fare molto di più. View this post on InstagramA post shared by Greta Thunberg ...

Clima - Mattarella : “I giovani insieme a Greta ci chiedono di salvare il mondo ascoltando la scienza” : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando del “significato dell’ingresso sulla scena mondiale del fenomeno sorto intorno alla testimonianza della giovanissima Greta“, ha affermato che i “giovani con le loro manifestazioni nelle piazze del mondo” ricordano “a tutti che non e’ sufficiente l’enunciazione di un’esigenza e la sua rivendicazione perche’ a questa va ...

Clima - in migliaia manifestano con Greta in Alberta - Governatore : “Chiedere la fine dell’economia industriale non è soluzione realistica” : migliaia di persone si sono radunate a Edmonton, nella provincia canadese dell’Alberta per protestare contro il cambiamento Climatico insieme a Greta Thunberg. “Manifestiamo perché è in gioco il nostro futuro. Non resteremo spettatori di questa crisi. Vogliamo che i governanti si uniscano dietro alla scienza“, ha detto l’attivista svedese tra gli applausi della folla. Ma se a migliaia hanno gridato il loro sostegno a ...

Clima - Berlusconi : “Greta ha sbagliato teoria - deve prendersela con i paesi in via di sviluppo” : Greta Thunberg? “Penso che sia strumentalizzata e che non sia la teoria che lei presenta, del terrorismo per l’ambiente, la via giusta“. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel corso del suo intervento all’iniziativa promossa dal partito a Milano, #IdeeItalia. La giovane attivista “propone il fermo dello sviluppo dei paesi sviluppati, che non è possibile, ma sono i paesi in via di sviluppo che creano ...

Clima - Putin su Greta Thunberg : “Gentile - sincera ma disinformata - deplorevole che si usino bambini e adolescenti” : Greta Thunberg è per il presidente russo Vladimir Putin “gentile e sincera, anche se poco informata” delle questioni globali. E l’attivista svedese che dalle Nazioni Unite di New York ha accusato i leader mondiali di aver rubato il futuro ai giovani “con le loro parole vuote“, rinunciando a perseguire politiche per il contrasto dei cambiamenti Climatici, ha incorporato, per poche ore, la definizione nel suo profilo ...

Clima : da Feltri ai 500 ‘scienziati importanti’ - ecco la marcia delle mummie anti-Greta : Avete notato tutti la massa di critiche – anche di insulti – che si è riversata sugli schermi e sui giornali contro Greta Thunberg negli ultimi giorni. E’ stato un po’ come se il museo egizio avesse dato una bella ripulita alle cantine e messo sul marciapiede un po’ di mummie mezze sbendate, magari semoventi, come nei film. Le mummie del Clima: in maggioranza persone anziane che cercano disperatamente di opporsi alla marea montante di dati e di ...

Clima - il Prof. Francesco Battaglia ai microfoni di MeteoWeb : “Previsioni sconfessate dai fatti - Greta Thunberg esempio di massima ingratitudine” : Francesco Battaglia, professore di chimica-fisica e già docente di chimica dell’ambiente all’Università di Modena, è tra i promotori della Petizione firmata da un gruppo di 145 scienziati italiani che sostiene che non esiste un consenso scientifico sull’origine umana del riscaldamento globale, che questo è un fenomeno che si è verificato anche in passato per cause naturali, che non c’è una emergenza Climatica e che le politiche di riduzione ...

Greta Thunberg conquistata dalla parodia death - l’ironia sui social : “Lascio la causa Climatica e mi dedico al metal” : L'attivista Greta Thunberg, conquistata dalla parodia death metal divenuta virale nei giorni scorsi, ha assecondato il gioco e ha deciso di abbandonare la sua battaglia. L'affermazione, ovviamente, è ironica, e di fronte a un tale capolavoro l'attivista di Fridays For Future non poteva rimanere indifferente. Riepilogando, il 24 settembre Greta Thunberg ha tenuto un discorso al vertice ONU sul clima, e il livore con il quale la sedicenne si è ...