Ciro Di Marzio «l' immortale» è vivo | «Ecco perché non lo uccide nessuno»

Gomorra – La Serie come Beautiful : Ciro Di Marzio è ancora vivo : L'Immortale - Il Film Chi poteva sconfiggere la morte? Ovviamente, L’Immortale. A distanza di due anni dall’addio a Gomorra , Marco D’Amore ha sciolto ogni riserva sul destino di Ciro di Marzio , il personaggio che ha interpretato nella celebre Serie tv: l’attore ha infatti rivelato che l’iconico criminale è miracolosamente sopravvissuto allo sparo che gli ha inferto Genny Savastano (Salvatore Esposito) nel ...

L'immortale segnerà il ritorno di Ciro Di Marzio in Gomorra 5 (RUMORS) : Tra non molto al cinema uscirà il film diretto e interpretato da Marco D'amore, L'immortale. Il 5 dicembre è la data ufficiale del suo esordio nelle sale. Dal trailer divulgato sul web è stato facile intuire con sorpresa dei telespettatori, che Ciro Di Marzio è vivo. Questa nuova situazione farà poi molto probabilmente da ponte per la nuova stagione di Gomorra, la serie tratta dall'omonimo capolavoro letterario di Roberto Savino giunta alla ...