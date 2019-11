Chiara Ferragni e la lotta agli haters | «L’identità social può essere una buona soluzione»

Chiara Ferragni posta la foto nuda con l’orsetto - followers furiosi : «Fedez è fiero di te?» : Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni, la foto nuda con l’orsetto. Fan furiosi: «Fedez è fiero di te?». Lei reagisce così. L’influencer più famosa del mondo – a New York per la presentazione del suo documentario – ha appena postato uno scatto che ha fatto immediatamente il giro del web. Nell’immagine, la moglie di Fedez appare senza veli, coperta solo da un tenero orsetto di peluche. E i commenti non si sono ...

Chiara Ferragni - la foto alla prima del suo documentario a New York. Ma i fan notano un dettaglio : «Non è possibile» : Chiara Ferragni, la foto alla prima del suo documentario a New York. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile». L'influencer più famosa del mondo è...

Chiara Ferragni posta la foto nuda con l'orsetto - followers furiosi : «Fedez è fiero di te?» : Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni, la foto nuda con l'orsetto. Fan furiosi: «Fedez è fiero di te?». Lei reagisce così. L'influencer...

Chiara Ferragni - la foto nuda con l'orsetto. Fan furiosi : «Fedez è fiero di te?». Lei reagisce così : Chiara Ferragni, la foto nuda con l'orsetto. Fan furiosi: «Fedez è fiero di te?». Lei reagisce così. L'influencer più famosa del mondo - a New York per...

Chiara Ferragni a Roma per l’uscita del suo documentario su Amazon Prime : Si svolgerà all’Auditorium della Conciliazione di Roma l’evento organizzato da Amazon, per il documentario campione di incassi al box office, Chiara Ferragni Unposted della regista Elisa Amoruso, in uscita il 29 novembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Alla serata-evento di martedi 19 novembre, parteciperà Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale italiana numero uno e la proiezione sarà preceduta da un talk con la ...

Chiara Ferragni - "un tizio in aereo mi ha fatto foto mentre dormivo" : In volo da Milano a New York, Chiara Ferragni è andata incontro ad uno spiacevole episodio avvenuto in aereo.L'influencer, attesa nella Grande Mela per lo sbarco del suo doc Chiara Ferragni Unposted su Amazon Video (dal 29 Novembre in tutto il mondo), è stata tipo paparazzata da uno sconosciuto.prosegui la letturaChiara Ferragni, "un tizio in aereo mi ha fatto foto mentre dormivo" pubblicato su Gossipblog.it 12 novembre 2019 14:20.

Chiara Ferragni scioccata per la disavventura in aereo : “Lo ha fatto mentre dormivo” : disavventura per Chiara Ferragni sul volo Milano-New York. L’influencer (e modella, stilista, imprenditrice) è volata negli Usa per la premiere del suo film documentario “Chiara Ferragni Unposted”, presentato alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, e, nemmeno a dirlo, ha raccontato lo spiacevole episodio avvenuto in aereo tra le sue Instagram Stories appena atterrata nella Grande Mela. Si è detta sconcertata la Ferragni, che infatti non ha ...

Chiara Ferragni - brutto incontro in aereo : «Un uomo mi ha fotografata mentre dormivo - poi è scappato in bagno» : Piccola disavventura in aereo per Chiara Ferragni, che ha raccontato l’accaduto nelle sue IG Stories. L’influencer era in viaggio verso New York e ha spiegato di essere stata oggetto di particolari attenzioni da parte di un uomo… “mentre dormivo in aereo, questo tizio sulla cinquantina è venuto e ha cominciato a farmi foto mentre io dormivo – ha raccontato – Una cosa super maleducata e da Pshyco. Il mio amico Fabio, seduto accanto a me, ...

Chiara Ferragni infuriata : “Fotografata da uno psyco mentre dormivo” : Chiara Ferragni furiosa con un ‘paparazzo improvvisato’ che l’ha immortalata mentre dormiva su un aereo. In volo da Milano a NewYork, dove è attesa per la presentazione del documentario sulla sua vita ‘Chiara Ferragn Unposted‘, che sarà disponibile su Amazon Prime in tutto il mondo il 29 novembre, la fashion blogger e stilista ha fatto un brutto incontro, che lei stessa ha raccontato, prima in inglese e poi in ...

Chiara Ferragni : “Un uomo mi ha fotografato mentre dormivo in aereo e poi è scappato in bagno. Una cosa da Psyco” : Disavventura ad alta quota per Chiara Ferragni. L’influencer ha raccontato nelle sue Instagram stories quello che le è accaduto sul volo che da Milano la stava portando a New York, dove ha la premiere del suo docufilm “Chiara Ferragni Unposted“: mentre si era addormentata uno sconosciuto l’ha fotografata di nascosto, senza il suo permesso. “mentre dormivo in aereo, in quella mezz’ora durante la quale sono riuscita ad ...

Chiara Ferragni : Un uomo in aereo mi ha fatto foto mentre dormivo. Maleducato : Disavventura per Chiara Ferragni che, mentre dormiva sul volo che da Milano la stava portando a New York, è stata fotografata da uno sconosciuto e senza il suo permesso. La influencer, che è volata in America per la premiere del suo film documentario “Chiara Ferragni Unposted”, ha raccontato quanto le è accaduto nelle ultime Instagram story. Senza nascondere il fastidio provato per essere stata immortalata da uno sconosciuto di mezza età, si è ...

Chiara Ferragni e Fedez aspettano un bambino? I fan notano il dettaglio : «È incinta» : Chiara Ferragni, foto in reggiseno su Instagram. Ma i fan notano un dettaglio: «È incinta». L’influencer più famosa del mondo ha postato sul suo profilo due scatti piccanti, provocando i fan. «Ok babies, preferite la 1 o la 2?», ha cinguettato maliziosa. Ma l’attenzione dei follower è stata attratta da un particolare. «È incinta, le è cresciuto il seno», scrivono alcuni fan. E ancora: «Chiara sei di nuovo incinta? Hai un seno ...

Chiara Ferragni e Fedez aspettano un bambino? I fan notano il dettaglio : «È incinta» : Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni, foto in reggiseno su Instagram. Ma i fan notano un dettaglio: «È incinta». L’influencer più famosa del mondo ha postato sul suo profilo due scatti piccanti, provocando i fan. «Ok babies, preferite la 1 o la 2?», ha cinguettato maliziosa. Ma l’attenzione dei follower è stata attratta da un particolare.-- -- «È incinta, le è cresciuto il seno», scrivono alcuni fan. E ancora: «Chiara sei di nuovo ...

Il décolleté di Chiara Ferragni solleva la polemica sul web : La regina indicussa di Instagram è lei, Chiara Ferrragni, giunta alla soglia dei 18 milioni di follower. L'affermata influencer cremonese, con scaltrezza e grinta, si è conquistata il ruolo di imprenditrice di se stessa, costruendo un vero impero. La versatile Ferragni si divide tra il lavoro di influencer, stilista, modella, fashion blogger, e non per ultimi, moglie e mamma. Entrata in sordina nel mondo dei social web e in quello della moda, ...