Chi l' ha visto? Anticipazioni | stasera i casi di Salvatore Cipolletti e Maria Chindamo

Programmi TV di stasera - mercoledì 13 novembre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Chi l’ha visto?» : Federica Sciarelli Rai1, ore 21.35: Prodigi – La musica è vita Per il quarto anno consecutivo si rinnova su Rai1 l’appuntamento con Prodigi – La musica è vita, la prima serata dedicata al talento e alla solidarietà realizzata in collaborazione con UNICEF ed EndemolShine Italy. Conduttori della quarta edizione saranno Flavio Insinna e Serena Autieri, già giurata lo scorso anno. Sul palco, con loro, ci sarà anche la piccola Giulia Golia, ...

Vitalizi : Figuccia (Udc) - ‘ddl taglio? Andremo a Chi l’ha visto’ : Palermo, 12 nov. (Adnkronos) – “Oggi altra seduta d’Aula, tra l’altro rinviata, nuovo ordine del giorno ma del ddl sul taglio dei Vitalizi non vi è ancora traccia. Chiederemo a ‘Chi l’ha visto’ e nel frattempo si rompa il silenzio perché i siciliani abbiano ben chiaro chi è favore e chi è contro al mantenimento di questi privilegi. Per questo chiederò il voto palese nominale in Aula”. Così il ...

È del bellissimo Alex la narrante de ‘Il Collegio 4’. Mai visto? Ecco Chi è : Sarà ricca di imprevisti e di sorprese la quarta puntata de ”Il Collegio”, in onda martedì 12 novembre alle 21.20 su Rai2. Una lezione di audiovisivi sull’uso di una telecamera VHS – tecnologia diffusa negli anni ’80 – sarà l’occasione per un’uscita al parco zoologico e la realizzazione di un reportage. Non mancheranno i temi importanti: nelle lezioni di Inglese si parlerà di integrazione razziale partendo da ‘bony and ...

Muro di Berlino - quando Chiesi a Pertini cos’avesse visto dall’altra parte e lui mi rispose sgomento : Davanti al Muro di Berlino, Sandro Pertini salì col borgomastro Dietrich Stobbe su una torretta d’osservazione, dove qualcuno gli porse un binocolo. Il presidente italiano lo afferrò e regolò l’ottica sino a quando, con un mugugno, mise a fuoco quello che voleva vedere: dall’altra parte del Muro, infatti, spuntava la torretta di controllo del settore Est, dove un paio di “vopos” (i poliziotti dell’Est) stavano facendo altrettanto: “Vedete? Mi ...

Da subito le multe per Chi non ha il seggiolino anti abbandono? Rimborso previsto : Sono già attive da ieri 7 novembre le multe per chi ha il seggiolino anti abbandono in macchina nel caso di un bambino con età inferiore ai 4 anni? Dopo l'approfondimento di ieri che già chiariva la situazione in merito alle sanzioni previste, è giusto ritornare sull'argomento pure a seguito delle dichiarazioni della ministra ai Trasporti Paola De Micheli delle ultime ore. Per quanto la legge 117/2018 sia attiva da ieri 7 novembre e ...

L’avvocato sportivo : “i calciatori non risChiano nulla - il ritiro punitivo non è previsto dal contratto” : Il Napoli si sarebbe mosso per vie istituzionali al fine di punire i calciatori rei di essersi ammutinati alla volontà della società e aver di fatto sospeso il ritiro imposto dal presidente. Ma non tutti sono convinti che la sia la società ad aver ragione, Corriere dello Sport oggi intervista Luca Ferrari, esperto di diritto sportivo a capo della sezione sportiva di Withersworldwide, studio legale di respiro internazionale. Ferrari spiega cosa ...

Chi l'ha visto - Claudia Stabile scrive al suo avvocato : è viva ma non vuole tornare a casa : Claudia Stabile, la giovane mamma scomparsa da Campofiorito (Palermo) è viva, sta bene, ma non vuole tornare a casa dal marito Piero Bono. La donna, 35 anni, questa mattina avrebbe inviato inviato una mail ad uno dei suoi legali, l'avvocato Antonio Di Lorenzo, per tranquillizzare i figli. La notizia è stata resa nota, con un tweet, dalla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" che da alcune settimane si sta occupando del caso. ...Continua a leggere

Da oggi è obbligatorio nelle nostre auto. Multe da 81 a 326 euro per Chi ne è sprovvisto : Si è trattato di un vero e proprio colpo di scena che nessuno o comunque pochissimi si aspettavano. Un chiaro segnale che ci fa capire che legiferare in fretta si può. Per chi non lo sapesse oggi è entrato in vigore l’obbligo di montare sulle auto che trasportano dei bambini fino a 4 anni di età un dispositivo anti-abbandono. Questi dispositivi, che possono essere integrati all’interno dei seggiolini per auto, nelle automobili stesse oppure ...

Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli al sabato sera : “Non mi riposo più” : Federica Sciarell in seconda serata al sabato: la novità per la conduttrice di Chi l’ha Visto? Dopo ben sedici edizioni alla guida di Chi l’ha Visto?, per Federica Sciarelli è arrivato il momento di buttarsi in nuove sfide. Da sabato 16 novembre, infatti, la vedremo nella docu-serie Dottori in Corsia su Rai3, che racconta storie di alta e media complessità medica per documentare sul posto il miracolo quotidiano della medicina. ...

Angelo Gentile scomparso da clinica/ Marsala "in stato confusionale" - Chi l'ha visto - : Angelo Gentile, scomparso da clinica a Marsala lo scorso gennaio: un giallo lungo 10 mesi. La disperazione della famiglia, nuovo appello a Chi l'ha visto.

Chi l'ha visto? Il caso di Ylenia Carrisi : Romina Power lancia un appello sui social : Federica Sciarelli continua a indagare su casi ancora avvolti dal mistero. Nell'appuntamento di stasera, quello della figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power.

Rai - svolta per Federica Sciarelli : non solo Chi l'ha visto - su butta sulla fiction : Federica Sciarelli, stanca da anni di condurre Chi l'ha visto (lo ha detto lei stessa, è un lavoro sfibrante), si butta in nuove sfide. La conduttrice parteciperà anche a Dottori in corsia, una serie (sette episodi) su Rai3 in seconda sera dal 16 novembre. Lo scrive il quotidiano Italia Oggi. Nella