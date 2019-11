Chi è Roula Khalaf | la prima donna che dirigerà il «Financial Times»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Per lavolta, in 131 anni di storia, ilsarà diretto da una. Si chiama, ha 64 anni ed entrerà in carica all’inizio del 2020: l’attuale direttore, Lionel Barber, ha dato le dimissioni, dopo 14 anni.è la sua vice dal 2016. Nata in Libano, a Beirut (ha il doppio passaporto: britannico e libanese), si è laureata alla Syracuse University, con un Master di Affari Internazionali alla Columbia University di New York. Mamma di due ragazzi, ha iniziato la sua carriera giornalistica scrivendo per la rivista Forbes, a New York, dove ha lavorato per loro per circa quattro anni. Un suo articolo è anche citato da Jordan Belfort, protagonista del film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street. È aldal 1995,come corrispondente dal Nord Africa, poi dal Medio Oriente, quindi come caporedattore degli Esteri. Da quando è ...

NewsMondo1 : Svolta storica al Financial Times, c’è la prima donna direttrice dopo 131 anni - pameli : Chi è Roula Khalaf, la nuova direttrice del Financial Times - - infoitestero : Financial Times, Roula Khalaf prima donna direttore dopo 131 anni: ecco chi è -