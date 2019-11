Chi è Austin Wilson | il nuovo fidanzato di Demi Lovato

Faustino Asprilla shock : ”Un narcotrafficante mi Chiese l’autorizzazione per uccidere Chilavert” : Arriva dal sudamerica l’intervista shock di Faustino Asprilla, ex calciatore tra le altre di Parma e Newcastle, che ha raccontato a Telepacífico racconta di essere stato contattato da un narcotrafficante che voleva uccidere il portiere Chilavert. Le parole dell’ex attaccante hanno fatto inevitabilmente il giro del mondo e sono state riprese da molte testate tra cui Gazzetta. I fatti risalirebbero al 1997 dopo la partita di ...

F1 - Charles Leclerc ha corso ad Austin con 18 cavalli in meno : la power unit 2 era vecChia. Risposta a Verstappen? : Il GP degli USA 2019, tappa del Mondiale F1 andata in scena nell’ultimo weekend, è stato davvero da incubo per la Ferrari: Sebastian Vettel si è dovuto ritirare nel corso dell’ottavo giro a causa del cedimento strutturale della sospensione posteriore destra mentre Charles Leclerc ha concluso con un anonimo quarto posto a 52 secondi di distacco dal vincitore Valtteri Bottas. Il monegasco ha dovuto correre con EVO 2 a causa dei ...

F1 - Ferrari e il mistero di Austin : assetto sbagliato - allergia al bumping e l’inaffidabilità della SF90 i punti Chiave : Ferrari e il mistero di Austin. Sembrerebbe un film, con Sherlock Holmes protagonista, quello che è avvenuto sul tracciato del Texas (Stati Uniti). La Rossa, in grande spolvero in questa seconda parte di stagione (6 pole position consecutive e tre vittorie), negli States ha perso la via e nella gara è affondata tra problemi di affidabilità e una prestazione mai trovata. Basta constatare il distacco di quasi 1′ rimediato (52″239) dal ...

Formula 1 – Lewis Hamilton distrugge il circuito di Austin : “hai il fondosChiena praticamente attaccato al suolo” : Lewis Hamilton sincero sulla situazione del tracciato del circuito di Austin: le parole del britannico della Mercedes dopo le FP2 del Gp degli Stati Uniti Lewis Hamilton ha chiuso le seconde libere del Gp degli Stati Uniti davanti a tutti, col miglior tempo, lasciandosi alle spalle Leclerc e Verstappen. Sul circuito di COTA, ad Austin, il britannico potrà festeggiare per la vittoria del titolo 2019, ma ancora c’è un po’ di ...

F1 - GP USA 2019 : le previsioni meteo. Splende il sole ad Austin - risChio pioggia al minimo : La pioggia non sarà protagonista nel GP degli USA 2019, terzultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Austin. Le previsioni meteo della vigilia sono estremamente confortanti, le possibilità di pioggia tra sabato e domenica rasentano lo 0% e dunque tutte le scuderie potranno dormire sonni tranqulli. Le temperature si aggireranno attorno ai 20 °C e dunque non ci sarà nemmeno il tanto temuto freddo, vento contenuto ...

