Cementir Holding | nei primi 9 mesi salgono ricavi e mol 2

(Di mercoledì 13 novembre 2019) (Adnkronos) – Il risultato operativo è stato pari a 103,5 milioni di Euro (102,9 milioni di Euro a parità di perimetro) rispetto ai 106,4 milioni di Euro del medesimo periodo dell’anno precedente. Gli ammortamenti (comprensivi dell’impatto IFRS16 di 18,3 milioni di Euro) sono stati pari a 77,4 milioni di Euro (56,0 milioni di Euro del medesimo periodo del 2018). A cambi costanti con l’esercizio precedente il risultato operativo sarebbe stato pari a 102,2 milioni di Euro.Gli obiettivi di Piano Industriale al 2022 indicanotra 1,3 e 1,35 miliardi di Euro, Ebitda oltre 300 milioni di Euro, Posizione Finanziaria di Cassa Netta entro il 2022; l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellata di cemento è del 30% entro il 2030. Gli investimenti per mitigare l’impatto ambientale sono per circa 100 milioni di Euro.L'articolo...

