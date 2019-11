Caterina Balivo - Massimo Gramellini si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Massimo Gramellini ed è subito un trionfo. La bella presentatrice accoglie il suo ospite con un look davvero rock: giacca e gonna in pelle nera e stivaletti lucidi dal tacco a stiletto. Gramellini si racconta senza filtri toccando corde sensibili della sua vita privata, dalla morte della mamma al primo incontro con la moglie Simona Sparaco, fino all’esperienza dell’essere padre. Il primo pensiero ...

“Ne ho tanti…”. La confessione hot a ‘Vieni da me’. E Caterina Balivo risponde così (applausi!) : L’aveva detto e l’ha fatto. Caterina Balivo aveva chiesto solo un po’ di tempo, e proprio il tempo le ha dato ragione. Vieni da me sta registrando ascolti ottimi nelle ultime settimane. Il contenitore pomeridiano di Rai 1 era partito il 10 settembre con circa un milione e mezzo di spettatori e poco più del 10% di share, mese dopo mese però la Balivo ha trovato la sua cifra ed il pubblico l’ha premiata. Il contenitore del pomeriggio di Raiuno ...

Caterina Balivo - Violante Placido si confessa a Vieni da Me : Bella, elegante e genuina: Violante Placido ancora una volta conquista il pubblico italiano raccontandosi senza filtri da Caterina Balivo. Nel corso dell’intervista a Vieni da Me, l’attrice italiana non solo ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, ma ha condiviso con tutti gli ascoltatori dettagli della sua vita privata che forse in pochissimi conoscevano. Figlia del noto regista Michele Placido e dell’attrice ...

“Ero bambina - è stato terribile”. Caterina Balivo senza parole. La confessione vip a ‘Vieni da me’ è scioccante : L’attrice Violante Placido è stata ospite oggi, martedì 12 novembre, del programma ‘Vieni da me’ condotto da Caterina Balivo. La donna ha toccato diversi argomenti della sua vita ed ha iniziato raccontando di aver adorato sin da piccola la diva Marilyn Monroe: “Mi ha colpita sin da bambina. Lei arriva a tutte le persone, riesce a sedurre tutti. Sono stata figlia unica fino a 14 anni, quindi ero sola”. “Mi guardavo i suoi film, ho imparato le sue ...

Vieni da me - Caterina Balivo si sfoga dopo le polemiche su Vittorio Sgarbi : "Qualcuno si è divertito" : Caterina Balivo si è sfogata in diretta durante il suo programma Vieni da me, su Rai uno, dopo le polemiche sull'ospitata di Vittorio Sgarbi. "Il mio pensiero è l'opposto di quanto detto", chiarisce la conduttrice che durante l'intervista con il critico d'arte aveva detto ironicamente: "Certo, la do

“Qualcuno si è divertito…”. Caterina Balivo è una furia. E lo ha fatto in diretta : Caterina Balivo è stata travolta dalle polemiche nei giorni scorsi a causa di alcune sue dichiarazioni non interpretate nel migliore dei modi dal pubblico, durante un suo botta e risposta con il critico d’arte Vittorio Sgarbi. Nella puntata di ‘Vieni da me’ si stava parlando di alcuni concetti tradizionali riguardanti la figura della donna. Ed i commenti ironici e sarcastici della presentatrice non sono stati compresi proprio da tutti. Nello ...

Caterina Balivo stizzita a Vieni da me : “Sono vent’anni che lavoro!” : Vieni da me, Caterina Balivo risponde alle polemiche: “Ho rivisto il video mille volte!” Venerdì 8 novembre Vittorio Sgarbi è stato ospite a Vieni da me dove ha presentato il suo nuovo progetto editoriale, “Il diario della capra”. In quell’occasione, protagonista della rubrica “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv!”, Sgarbi aveva parlato del ruolo della donna, dicendo che “le donne dovrebbero ...

Caterina Balivo - Daniele Pecci si confessa a Vieni da Me : Caterina Balivo apre la settimana di Vieni da Me con Daniele Pecci, dopo un weekend trascorso tra i tartufi bianchi d’Alba. La presentatrice è arrivata a Roma con un tailleur fucsia, cappello nero, sneaker chiare e valigia Louis Vuitton, pronta per riprendere il lavoro in Rai, come lei stessa si mostra su Instagram. La bella Caterina accoglie l’attore di fiction di successo, che il prossimo 20 maggio festeggia i 50 anni, con un mini ...

Caterina Balivo - lo sfogo a Vieni da Me : “Qualcuno si è divertito” : Caterina Balivo irritata e seccata, lo sfogo a Vieni da Me: “Qualcuno si è divertito… anche se faccio tv da 20 anni” Caterina Balivo si è tolta qualche sassolino dalle scarpe durante l’ultima puntata di Vieni da Me. La conduttrice ha fatto chiarezza dopo le polemiche emerse nei giorni scorsi; polemiche frutto di una mal […] L'articolo Caterina Balivo, lo sfogo a Vieni da Me: “Qualcuno si è divertito” ...

Caterina Balivo ospita Vittorio Sgarbi che dice - Le donne devono stare a casa e lei - sono d’accordo ma poi chiarisce sui social : Caterina Balivo, nella sua trasmissione “Vieni da me”, ha ospitato Vittorio Sgarbi che, dovunque va come ospite riesce a scombussolare, nel bene e nel male, anche i presentatori. Sgarbi, come è nel suo stile, ha voluto provocare anche Caterina Balivo che quando gli ha chiesto se sapesse usare la lavatrice, si è sentita rispondere così: «No, io non faccio nulla. Io ho una visione e ti devo dire una cosa: le donne devono stare in casa e gli ...

Caterina Balivo - polemica su Sgarbi a Vieni da me : “Ero sarcastica!” : Vittorio Sgarbi fa una battuta infelice a Vieni da me: scoppia la polemica su Caterina Balivo Oggi Vittorio Sgarbi è stato intervistato da Caterina Balivo nell’ultima puntata settimanale di Vieni da me. Un’intervista che ha fatto scoppiare diverse polemiche sui social. Il motivo? Nella consueta intervista sulla lavatrice, la conduttrice gli ha chiesto se in vita sua ne avesse mai fatta una. E il politico e critico d’arte, con ...

Vittorio Sgarbi a Vieni da Me ci prova con Caterina Balivo : "Puoi baciarmi qua" - finisce male : Un incontenibile Vittorio Sgarbi a Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. Il critico d'arte, infatti, è protagonista di una puntata molto movimentata e altrettanto spinta. Già, Sgarbi ci ha... provato in diretta televisiva. Tutto sorge da una domanda rivolta alla conduttrice

“Tuo marito…”. Caterina Balivo - succede tutto in diretta. Ci ha pensato Vittorio Sgarbi : Vittorio Sgarbi è come sempre un fiume in piena ed anche stavolta l’ha dimostrato totalmente durante la sua presenza a ‘Vieni da me’, il programma condotto da Caterina Balivo. Il critico d’arte ha fatto dei commenti sulla moglie del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, la quale è ospite fissa in studio: “Sei davvero la moglie dell’allenatore? Complimenti”, ha detto l’uomo che l’ha raggiunta e le ha dato un bacio sulla guancia. Ma Sgarbi ...

Vieni da me - Sgarbi spiazza Caterina Balivo : “Una befana come te” : Caterina Balivo spiazzata da una dichiarazione di Vittorio Sgarbi a Vieni da me Vittorio Sgarbi è stato l’ospite di oggi di Vieni da me. Protagonista de “La lavatrice: panni sporchi lavati in tv”, Vittorio ha parlato della sua carriera, dei suoi successi e della sua famiglia. E a proposito di famiglia, Caterina Balivo gli ha chiesto se prima o poi sposerà la sua Sabrina, con la quale sta insieme da più di 20 anni. ...