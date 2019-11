Castroreale | uno dei borghi più belli della Sicilia FOTO

Fonte : direttasicilia

(Di mercoledì 13 novembre 2019) “Castrvm”, dal nome latino che indicava la fortezza attorno alla quale si sviluppò il centro abitato di(Me), è il nomecampagna di Coco Produzioni (con Art Director Francesco Piccolo e Social Media Manager Noel Spinella). Una iniziativa che vuole raccontare in modo creativo, originale e un tocco cinematografico, grazie anche all’apportoe video di Ylenia Milici e Davide Rappazzo, uno deini piùd’Italia. Un’operazione che mette in evidenza con uno stile fresco e accattivante tutte le bellezze del territorio di, da quella paesaggistica alla proposta enogastronomica tipica, dai grandi eventi internazionali come ilJazz Festival alle grandi manifestazioni religiose, ai musei, alle case vacanza, alle personalità eccellenti, agli eventi sportiv. In in tal senso, per citarne alcuni, troviamo il professore ...