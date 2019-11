Carenza di Vitamina D | quando è necessario l’integratore | le nuove indicazioni e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ossa delicate come il cristallo. Ogni anno in Italia si registrano oltre 230mila fratture da fragilità molte delle quali provocano disabilità, perdita di autonomia e un aumento del rischio di mortalità. L’allarme arriva dalla Siot, la Società italiana di ortopedia e traumatologia, che sottolinea anche l’impatto dell’ipovitaminosi nel complesso quadro clinico delle malattie dell’osso da Roma, dal 104esimo congresso nazionale della Siot, appena conclusosi a Roma. Gli ortopedici hanno sottolineato le luci e le ombre delleindicazione per la prescrizione dellaD con una lettura ragionata ed analitica della nota 96 dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), mettendone in evidenza alcuni aspetti positivi e le diverse aree grigie per cui saràattendere del tempo per poterne valutare il reale impatto sulla pratica clinica. “La nota 96 – ...

