Carcere evasori | Bonafede | “Italia Viva vuole affossarlo? No passi indietro | né

**Manovra : emendamento Iv - stop aumento pene Carcere per evasori** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Sopprimere l’articolo del decreto legge fiscale che prevede l’inasprimento delle pene per gli evade il fisco, aumentando il periodo detentivo e riducendo le somme che fanno scattare le manette. E’ quanto prevede un emendamento presentato da Italia viva, in commissione Finanze dalla Camera. L'articolo **Manovra: emendamento Iv, stop aumento pene carcere per evasori** sembra essere il primo su ...

**Manovra : emendamento Iv - stop aumento pene Carcere per evasori** : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Sopprimere l’articolo del decreto legge fiscale che prevede l’inasprimento delle pene per gli evade il fisco, aumentando il periodo detentivo e riducendo le somme che fanno scattare le manette. E’ quanto prevede un emendamento presentato da Italia viva, in commissione Finanze dalla Camera.L'articolo **Manovra: emendamento Iv, stop aumento pene carcere per evasori** sembra essere il primo ...

Decreto fisco - quasi mille emendamenti : Italia Viva all’assalto del Carcere per gli evasori. Spostate a luglio sanzioni per lotteria scontrini : È partito il primo assalto al Decreto fiscale, il testo collegato alla manovra giallorossa: sono tra i 900 e i mille gli emendamenti presentati, tra i quali spiccano soprattutto i 58 di Italia Viva. In particolare una proposta di modifica dei renziani rischia di incrinare i rapporti nella maggioranza: è quella relativa all’articolo 39 del Decreto, riguardante i reati tributari. Di fatto, la norma voluta dai Cinquestelle che prevede pene ...

Fisco : Bonafede - ‘Carcere a grandi evasori assolutamente giusto’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Il carcere ai grandi evasori vuole dire il carcere per chi froda, con operazioni architettate ad hoc, piu’ di 100mila euro allo Stato”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Di Martedì su La7.“Si stimano 109 miliardi di euro di evasione l’anno, siamo i primi in Europa. A me è sembrato assolutamente giusto nei confronti di tutti coloro che pagano le ...

Tetto ai contanti - Carcere per gli evasori : così il decreto cambia le regole del Fisco : Da domenica in vigore le nuove regole, ma non quelle più importanti. Scatta dal primo luglio la soglia per le transazioni i contanti e le multe per i commercianti che rifiutano i pagamenti con il Pos. Dopo la conversione in legge l’inasprimento delle pene sulle false dichiarazioni

Carlo Nordio boccia Bonafede e il Carcere per gli evasori : "Riforma disastrosa - perché non servirà a nulla" : La sua è una bocciatura totale. perché la riforma del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che prevede il carcere per chi evade oltre 100mila euro, sarà "un disastro". Secondo Carlo Nordio "non produrrà effetti nella lotta all'evasione e al contempo ingolferà i tribunali". L'ex procuratore agg

Dl fisco : più Carcere per grandi evasori : 14.38 Inasprimento del carcere per i grandi evasori, fino a un massimo di 8 anni, e abbassamento delle soglie oltre le quali i reati tributari diventano perseguibili penalmente. Il carcere scatta al superamento di 100mila euro di imposta evasa. Queste le misure inserite nell'ultima bozza del Decreto fiscale. Tra le norme previste anche l'estensione del reato tributario alle persone giuridiche in caso di dichiarazioni fraudolente. Oltre al ...

"Con il Carcere agli evasori la macchina della giustizia rischia il caos" : “L’Apocalisse dal 1° gennaio 2020 non ci sarà per il semplice fatto che il regime della prescrizione sarà applicabile ai reati che saranno commessi a partire da quella data. È evidente che gli effetti si produrranno dopo”. Eugenio Albamonte, magistrato, segretario di Area democratica per la giustizia - l’associazione che riunisce i magistrati progressisti - risponde così alle parole ...

Evasione fiscale - Bonafede : “Evasori sono parassiti dei cittadini onesti. Prevedere il Carcere è svolta culturale epocale” : “Una svolta epocale” e “culturale”. Di cosa stiamo parlando? Della riforma sul carcere per i grandi evasori fiscali. La definizione è di Alfonso Bonafede. “Un grande cambiamento”, è uno dei modi con cui definisce la riforma il ministro della Giustizia in un’intervista del Corriere della Sera. “Questa riforma è uno dei tasselli della lotta all’Evasione fiscale, fra i più importanti. I cittadini – ...

Bonafede : "Svolta epocale il Carcere ai grandi evasori : sono parassiti" : “epocale”. Così, sulle pagine de Il Corriere, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede definisce il decreto che prevede il carcere per i grandi evasori. Il ministro del M5s parla di una vera e propria “svolta culturale” arrivata, secondo Bonafede, grazie anche alla compattezza della maggioranza.“Perché questa riforma è uno dei tasselli della lotta all’evasione fiscale, fra i più ...

Per il ministro Bonafede il Carcere per i grandi evasori è una “svolta culturale” : "I cittadini devono sapere che lo Stato fa pagare il dovuto a tutti, e ciò consentirà a tutti di pagare meno. I grandi evasori sono parassti che camminano sulla testa dei cittadini onesti, un fenomeno che non può rimanere impunito", commenta il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per quanto riguarda il carcere per i grandi evasori.Continua a leggere

Per Bonafede il Carcere agli evasori fiscali è una svolta epocale : “È una svolta epocale”. In un'intervista al Corriere della Sera il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede si dimostra soddisfatto per il via libera al decreto che prevede il carcere per gli evasori. E insiste sul fatto che il carcere è una svolta culturale in quanto “questa riforma è uno dei tasselli della lotta all'evasione fiscale, fra i più importanti” e “I cittadini devono sapere che lo Stato fa pagare il dovuto a tutti, e ciò consentirà ...

Governo galera per i grandi evasori.. ma a rischiare il Carcere è proprio lui - Giuseppe Conte e suo suocero : galera ai grandi evasori, un provvedimento forse giusto, o forse dipende dal tetto in euro che si tenta di applicare. Uno stato troppo duro con gli evasori fiscali non piace molto agli italiani, anzi incute un pò di timore. Ma a rischiare il carcere, in caso, come sembra di approvazione della legge che prevede il carcere per chi non paga le tasse sarebbe proprio lui….il premier giallorosso, prima gialloverde Giuseppe Conte. Ma non solo ...

Manovra Governo - intesa su Carcere per evasori : slitta tetto sul contanti : Manovra Governo, intesa su carcere per evasori: slitta tetto sul contanti.Dopo il vertice di maggioranza sembra esserci una prima intesa