Cane randagio cerca cibo | bulli lo imbrattano di vernice verde | “E’ velenosa | ora rischia

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 13 novembre 2019) L'animale è stato fotografato alcuni giorni fa dai residenti di un quartiere di Petaling Jaya, in Malesia. Il poveroera stato imbrattato con dellae si stava aggirando per le strade della città indi, rovistando in un sacco dell'immondizia. I veterinari: "Laè molto pericolosa per gli animali, può essere anche letale".

Nonnadinano : RT @serenel14278447: Una donna fa visita a un cane randagio tutti i giorni per conquistare la sua fiducia - serenel14278447 : Una donna fa visita a un cane randagio tutti i giorni per conquistare la sua fiducia - mildmjulie : @BottoDavide @Emilystellaemi2 Io ho assistito a queste scene in un paesino dell’entroterra siciliano, in cui ragazz… -