Calciomercato Juventus | Paratici sfida il Barça per il talento brasiliano

Calciomercato Milan - l'ex Juventus Kean possibile rinforzo di gennaio : In questo inizio stagione, sono diverse le deluse in Serie A che non stanno rispettando gli obiettivi stabiliti ad agosto: su tutte spiccano Napoli e Milan, la prima lontana diversi punti dalla prima in classifica, la Juventus, mentre la squadra attualmente guidata da Pioli è più vicina alla zona retrocessione che a quella per l'Europa League. Probabile che a gennaio la società di Elliott possa investire in maniera massiccia sul mercato, con ...

Calciomercato Juventus : in uscita Mandzukic - possibile rimedio alla crisi di gol di Piatek : Uno dei problemi principali del Milan di questo inizio stagione è sicuramente la difficoltà realizzativa, dovuta ad una crisi di gol che sta riguardando la punta Piatek. L'anno scorso, con Gattuso alla guida, il polacco si è dimostrato un grande realizzatore che ha portato poi il tecnico calabrese a regalare in panchina Cutrone. Proprio l'astinenza dal gol della punta polacca potrebbe portare il Milan ad investire nel settore avanzato. Di ...

Calciomercato Juventus - potrebbe arrivare Kulusevski a gennaio : La Juventus è molto attiva in vista della riapertura del mercato a gennaio. Il club bianconero potrebbe mettere a segno un importante colpo per rinforzare il reparto degli esterni, considerato il fatto che molti suoi giocatori sono stati fermati a causa di vari infortuni. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione Dejan Kulusevski, giovanissimo esterno che milita nelle fila del Parma. Il ...

Calciomercato Juventus - il Milan sarebbe in pole per Demiral : Il difensore della Juventus, Merih Demiral, potrebbe partire a gennaio e, secondo La Gazzetta dello Sport, un suo passaggio al Milan sembra essere probabile se i rossoneri riuscissero a vendere Kessie. La stessa Gazzetta aveva di recente riferito che il Milan avrebbe provato ad acquistare un difensore centrale nel mercato invernale a causa delle scarse prestazioni dei suoi difensori. Demiral è un giocatore che è stato accostato ad un ...

Calciomercato Juventus - Il Corriere dello Sport : 'Willian vicino alla Juve' : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Willian, talentuoso esterno brasiliano che milita nelle fila del Chelsea. Il calciatore sudamericano sarebbe molto apprezzato da Maurizio Sarri per le sue caratteristiche tecniche. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il direttore Sportivo della Juventus, Fabio Paratici approfitterà della sosta per ...

Calciomercato Juventus - il PSG segue De Sciglio ed Emre Can ma il terzino sarebbe blindato : Il Calciomercato della Juventus e quello del Paris Saint Germain si incroceranno a gennaio. I parigini hanno messo gli occhi su un paio di giocatori bianconeri ma le ultime notizie tarpano le ali a Leonardo, soprattutto per De Sciglio. I francesi stano cercando un laterale destro che possa sostituire Meunier e Kurzawa e hanno messo in cima alla lista dei desideri il terzino bianconero che, però, non dovrebbe partire. Diversa invece la situazione ...

Calciomercato Juventus - Florenzi potrebbe essere il prossimo colpo bianconero : Proseguono le voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, al comando della classifica della Serie A davanti all'Inter di Antonio Conte. Le ultime indiscrezioni trapelate riguardano Alessandro Florenzi, esterno che milita nelle fila della Roma: il giocatore è un prodotto delle giovanili del club giallorosso ma potrebbe lasciare la Capitale nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Il tecnico Paulo Fonseca infatti non lo ...

Calciomercato - il futuro della Juventus è senza Cristiano Ronaldo : Kean torna in Italia - Samp e Fiorentina provano il colpo : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci per il massimo torneo Italiano con la stagione che entra sempre più nel vivo. Nel frattempo la pausa può essere sfruttata dalle dirigenze sul Calciomercato, si muovono i club Italiani e non solo per le prossime finestre di gennaio e per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Cristiano Ronaldo – Cristiano ...

Calciomercato Juventus - Raiola potrebbe favorire l'arrivo a Torino di Pogba e Haaland : L'assemblea degli azionisti della Juventus di fine ottobre ha confermato come la società bianconera sia pronta ad investire in maniera importante nel mercato, 300 milioni di euro di aumento di capitale dovrebbero infatti essere utilizzati sia per le trattative che per l'implementazione di nuove infrastrutture. Uno degli agenti sportivi da sempre vicino alla Juventus è Mino Raiola, che sin dai tempi del trasferimento di Nedved a Torino avevo ...

Calciomercato Juventus - sondaggio per Mertens : possibile sgarbo al Napoli a gennaio : Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta già pensando alla prossima sessione invernale, che aprirà a gennaio. Nelle ultime ore, la dirigenza sabauda starebbe valutando con grande attenzione la situazione di Dries Mertens, forte attaccante del Napoli. Il futuro del giocatore belga sarebbe al momento in bilico. Mertens, infatti, non avrebbe un buon rapporto con il ...

Calciomercato Juventus : idea Rakitic a centrocampo - Cuadrado verso il rinnovo (rumors) : Il Calciomercato in Serie A è praticamente sempre aperto e ogni giorno ci sono nuovi sussurri e nuovi rumors, anche in casa Juventus, nonostante il club bianconero sia primo in classifica in Serie A e già qualificato per il prossimo turno di Champions League. La rosa di Sarri deve essere prima di tutto sfoltita, ma anche migliorata con il possibile approdo di giocatori che possano fare ancor più la differenza, non solo in Italia ma soprattutto ...

Calciomercato Juventus - Paratici sarebbe disposto a offrire Bernardeschi e Can per Sancho : La Juventus si sarebbe già messa all'opera per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, potrebbe nascere un'asse di mercato con il Borussia Dortmund in quanto il club bianconero sarebbe notevolmente interessato al cartellino di Sancho, sicuramente uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale. Il fantasista inglese è letteralmente esploso con la maglia dei gialloneri ed è ...

Calciomercato Juventus : Eriksen - Isco e Havertz - Paratici va a caccia di qualità : Obiettivo qualità per il Calciomercato della Juventus. Il nuovo 4-3-1-2 di Maurizio Sarri ha bisogno di piedi buoni e idee per mandare in porta gli attaccanti e i bianconeri sarebbero pronti ad uno sforzo per andare a caccia di alcuni dei migliori talenti d’Europa. I nomi sulla lista di Paratici sono fondamentalmente tre, a cui si aggiunge Zaniolo della Roma, e per tutti ci sono speranze nonostante la concorrenza sia folta e agguerrita. Il primo ...