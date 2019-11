Calciomercato Juventus | il Milan sarebbe in pole per Demiral

Calciomercato Juventus - Il Corriere dello Sport : 'Willian vicino alla Juve' : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni si concentrano su Willian, talentuoso esterno brasiliano che milita nelle fila del Chelsea. Il calciatore sudamericano sarebbe molto apprezzato da Maurizio Sarri per le sue caratteristiche tecniche. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il direttore Sportivo della Juventus, Fabio Paratici approfitterà della sosta per ...

Calciomercato Juventus - il PSG segue De Sciglio ed Emre Can ma il terzino sarebbe blindato : Il Calciomercato della Juventus e quello del Paris Saint Germain si incroceranno a gennaio. I parigini hanno messo gli occhi su un paio di giocatori bianconeri ma le ultime notizie tarpano le ali a Leonardo, soprattutto per De Sciglio. I francesi stano cercando un laterale destro che possa sostituire Meunier e Kurzawa e hanno messo in cima alla lista dei desideri il terzino bianconero che, però, non dovrebbe partire. Diversa invece la situazione ...

Calciomercato Juventus - Florenzi potrebbe essere il prossimo colpo bianconero : Proseguono le voci per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, al comando della classifica della Serie A davanti all'Inter di Antonio Conte. Le ultime indiscrezioni trapelate riguardano Alessandro Florenzi, esterno che milita nelle fila della Roma: il giocatore è un prodotto delle giovanili del club giallorosso ma potrebbe lasciare la Capitale nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Il tecnico Paulo Fonseca infatti non lo ...

Calciomercato - il futuro della Juventus è senza Cristiano Ronaldo : Kean torna in Italia - Samp e Fiorentina provano il colpo : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci per il massimo torneo Italiano con la stagione che entra sempre più nel vivo. Nel frattempo la pausa può essere sfruttata dalle dirigenze sul Calciomercato, si muovono i club Italiani e non solo per le prossime finestre di gennaio e per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Cristiano Ronaldo – Cristiano ...

Calciomercato - il futuro della Juventus è senza Cristiano Ronaldo : Kean torna in Italia - Samp e Fiorentina prova il colpo : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, è arrivato il momento dei bilanci per il massimo torneo Italiano con la stagione che entra sempre più nel vivo. Nel frattempo la pausa può essere sfruttata dalle dirigenze sul Calciomercato, si muovono i club Italiani e non solo per le prossime finestre di gennaio e per la prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. Cristiano Ronaldo – Cristiano ...

Calciomercato Juventus - Raiola potrebbe favorire l'arrivo a Torino di Pogba e Haaland : L'assemblea degli azionisti della Juventus di fine ottobre ha confermato come la società bianconera sia pronta ad investire in maniera importante nel mercato, 300 milioni di euro di aumento di capitale dovrebbero infatti essere utilizzati sia per le trattative che per l'implementazione di nuove infrastrutture. Uno degli agenti sportivi da sempre vicino alla Juventus è Mino Raiola, che sin dai tempi del trasferimento di Nedved a Torino avevo ...

Calciomercato Juventus - sondaggio per Mertens : possibile sgarbo al Napoli a gennaio : Continuano ad arrivare indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, sta già pensando alla prossima sessione invernale, che aprirà a gennaio. Nelle ultime ore, la dirigenza sabauda starebbe valutando con grande attenzione la situazione di Dries Mertens, forte attaccante del Napoli. Il futuro del giocatore belga sarebbe al momento in bilico. Mertens, infatti, non avrebbe un buon rapporto con il ...

Calciomercato Juventus : idea Rakitic a centrocampo - Cuadrado verso il rinnovo (rumors) : Il Calciomercato in Serie A è praticamente sempre aperto e ogni giorno ci sono nuovi sussurri e nuovi rumors, anche in casa Juventus, nonostante il club bianconero sia primo in classifica in Serie A e già qualificato per il prossimo turno di Champions League. La rosa di Sarri deve essere prima di tutto sfoltita, ma anche migliorata con il possibile approdo di giocatori che possano fare ancor più la differenza, non solo in Italia ma soprattutto ...

Calciomercato Juventus - Paratici sarebbe disposto a offrire Bernardeschi e Can per Sancho : La Juventus si sarebbe già messa all'opera per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, potrebbe nascere un'asse di mercato con il Borussia Dortmund in quanto il club bianconero sarebbe notevolmente interessato al cartellino di Sancho, sicuramente uno dei migliori talenti del panorama calcistico mondiale. Il fantasista inglese è letteralmente esploso con la maglia dei gialloneri ed è ...

Calciomercato Juventus : Eriksen - Isco e Havertz - Paratici va a caccia di qualità : Obiettivo qualità per il Calciomercato della Juventus. Il nuovo 4-3-1-2 di Maurizio Sarri ha bisogno di piedi buoni e idee per mandare in porta gli attaccanti e i bianconeri sarebbero pronti ad uno sforzo per andare a caccia di alcuni dei migliori talenti d’Europa. I nomi sulla lista di Paratici sono fondamentalmente tre, a cui si aggiunge Zaniolo della Roma, e per tutti ci sono speranze nonostante la concorrenza sia folta e agguerrita. Il primo ...

Calciomercato Juventus - Sarri difende Rabiot ma ci sarebbe l'interesse del Tottenham : Alcuni dei nuovi acquisti del Calciomercato estivo della Juventus (i vari Danilo, Ramsey e Rabiot) stanno vedendo di rado il campo in questo inizio di stagione, soprattutto il francese sta facendo fatica ad adattarsi alla Juventus ed in generale al calcio italiano a tal punto che il noto sito 'ilbianconero.com' ipotizza una sua possibile cessione già a gennaio. Interessa infatti al Tottenham, anche se Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa ...

Calciomercato Juventus - Willian si allontana : Lampard vorrebbe blindarlo : La caccia ai parametri zero per il Calciomercato della Juventus continua. Uno dei primi nomi usciti subito dopo la sessione estiva di trattative è stato quello di Willian. Il brasiliano andrà in scadenza di contratto con il Chelsea la prossima estate e nulla si è ancora mosso per il rinnovo. Un' opportunità che i bianconeri non vorrebbero farsi sfuggire e che farebbe sicuramente felice anche Sarri che ha già avuto il giocatore quando allenava in ...

Calciomercato Juventus - il Psg sarebbe pronto ad offrire Kurzawa o Meunier per De Sciglio : Ci avviciniamo a gennaio e come sempre arrivano numerose le indiscrezioni di mercato riguardanti le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel Calciomercato invernale: una delle società protagoniste potrebbe essere la Juventus, che probabilmente sarà più impegnata nelle cessioni che in eventuali acquisti. Da Mandzukic ad Emre Can fino ai recuperati Perin e Pjaca, sono tanti i giocatori destinati a lasciare Torino già a gennaio. Nelle ...

Calciomercato - tra le preferenze di Mbappè ci sarebbe anche la Juventus : La Juventus è sempre molto vigile sul mercato e segue con grande attenzione tutti i migliori giocatori. Uno dei profili che spesso viene accostato ai bianconeri è quello di Kylian Mbappè. Il francese è sicuramente un grandissimo campione e il suo futuro potrebbe essere lontano da Parigi. Infatti, secondo la stampa francese, il Paris Saint - Germain non sarebbe in una posizione di forza con l'attaccante francese e perciò il giocatore starebbe ...