Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | battere Bosnia e Armenia regalerebbe all’Italia un

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Otto vittorie in otto partite giocate. È questo l’eccellente bilancio della nazionale italiana dinelleaglidel. Un percorso sin qui netto, che ha permesso agli azzurri di conquistare matematicamente il primo posto nel proprio girone con ben tre giornate d’anticipo, strappando di conseguenza il biglietto per la fase finale della manifestazione. Di sicuro ha aiutato il fatto che il sorteggio del Gruppo J sia stato benevolo, consentendo alla compagine guidata da Roberto Mancini di evitare avversarie molto pericolose. Ciò non toglie che l’Italia sinora non abbia concesso nulla, ritrovandosi di conseguenza in corsa per un traguardo storico. Mai, infatti, la nazionale azzurra è riuscita a raggiungere la fase finale di un Europeo vincendo tutte le partite di qualificazione. Si tratta peraltro di un’impresa riuscita raramente nella storia della ...

