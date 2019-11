Calcio | due anni dal tonfo di San Siro contro la Svezia L’Italia è guarita?

Calciomercato - bomba dalla Spagna su Cristiano Ronaldo : due nomi per il Milan - sorprese di Spal - Verona e Lecce : Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alle Nazionali, l’Italia in campo per un doppio appuntamento. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le ultime trattative nel dettaglio. NAPOLI – “Se il Napoli abbia già bloccato Berge? Ho letto in giro e non è così. Che il Napoli sia ...

Calciomercato Inter – Conte chiede rinforzi! Kulusevski e Giroud subito : in estate pronti due grandi colpi da sogno : Antonio Conte chiede rinforzi e l’Inter sembra volerlo acContentare: a gennaio si proverà a prendere Kulusevski e Giroud, in estate l’affondo per due big Nelle ultime settimane la linea di pensiero di Antonio Conte è stata fin troppo chiara: servono rinforzi per giocare 3 competizioni al top e ridurre il gap con la Juventus. E servono subito. Già a gennaio l’Inter ha tutta l’intenzione di assecondare il proprio allenatore con almeno due ...

LIVE Italia-Malta 4-0 Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : Cernoia due volte - poi Sabatino e Giugliano. Italia nettamente in vantaggio all’intervallo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dopo venticinque minuti di fatica, l’Italia di Milena Bertolini sblocca la contesa contro Malta e nel finale di frazione dilaga andando a segno due volte con Valentina Cernoia e poi con Daniela Sabatino e Manuela Giugliano. Il primi tempo a Castel di Sangro si chiude quindi sul 4-0. Al momento il piano-partita, che prevedeva una larga vittoria, è rispettato. Vedremo se nella ripresa il ...

Calciomercato Juventus - Mundo Deportivo : 'Rakitic - possibile duello con l'Inter' : Mancano poco meno di due mesi all'inizio del Calciomercato invernale ma le voci su eventuali trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio iniziano a riempire i principali media sportivi. Due delle società più chiacchierate in tal senso sono proprio Juventus ed Inter, con i bianconeri che probabilmente dovranno pensare maggiormente alle cessioni prima di investire mentre la società di Suning, come dichiarato da Marotta nel prepartita di ...

Calciomercato Inter - due possibili cessioni in estate : Joao Mario e Dalbert : L'Inter è pronta ad affrontare il match contro l'Hellas Verona ma a tenere banco in questi giorni sono le dichiarazioni sul mercato di Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha espresso la necessità della rosa di essere integrata e puntellata con giocatori che possano incrementare il livello qualitativo ma che, allo stesso tempo, possano far rifiatare i giocatori più impiegati in questo inizio di stagione. A gennaio, come scrive Calciomercato.com, ...

Calciomercato - scambio Inter-Roma e duello con la Juve : colpi Genoa e pazza idea della Sampdoria : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le società si muovono sul fronte Calciomercato, la finestra di gennaio si avvicina ma i dirigenti pensano anche alle operazioni per giugno. Ecco tutte le ultime trattative. GUARDIOLA – Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi sono arrivate conferme, Guardiola è pronto per una nuova ...

Calciomercato Juventus - Cuadrado potrebbe rinnovare per due o tre anni (RUMORS) : Nella Juventus che sta raccogliendo importanti risultati in Serie A ed in Champions League, alcuni giocatori stanno brillando più degli altri. Pjanic ad esempio, rispetto allo scorso anno, sembra aver fatto quel definitivo salto di qualità, merito sicuramente del gioco offensivo promosso da Maurizio Sarri. Altra riscoperta è Higuain, ritornato in bianconero con la volontà di dimostrare tutto il suo valore. Il giocatore che però sembra aver ...

Calciomercato - 100 milioni dalla Juventus per il colpaccio in attacco : scambio con il Psg - duello Spal-Samp e Torino-Fiorentina : Continuano a muoversi sul Calciomercato i club del campionato di Serie A ma non solo tante novità che riguardano i club esteri in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. I club non hanno intenzione di farsi trovare impreparati e quindi provano ad anticipare i tempi, ecco tutte le trattative delle ultime ore. Juventus – Un colpo da 100 milioni di euro. Il club bianconero sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra molto ...

Calciomercato Inter - la lista di Marotta è fatta - ci sono due nomi da urlo : Un Calciomercato scoppiettante quello che sta cercando di preparare l’Inter per la prossima sessione di gennaio. I nerazzurri voglio cercare di colmare il gap con la rosa della Juventus e hanno bisogno di un grosso nome per l’attacco e uno per il centrocampo. Il direttore generale dell’Inter è già da tempo in azione per un altro forte centravanti e sembra che in queste ore si possa cercare di osare con “Il Matador” Edison Cavani. L’ago ...

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021. Milena Bertolini : “Servono due vittorie contro Georgia e Malta. Tutto è più professionale” : La Nazionale Italiana di Calcio femminile si è radunata a Coverciano in vista delle prossime partite valide per la qualificazione agli Europei 2021. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre a Benevento per affrontare la Georgia e martedì 12 novembre per sfidare Malta a Castel di Sandro. L’Italia, in estate capace di spingersi fino ai quarti di finale dei Mondiali entusiasmando un Paese intero, ha incominciato il proprio cammino ...

Notizie del giorno – Due tragedie nel mondo del Calcio - lo scioccante infortunio di André Gomes : MUORE EX CALCIATORE INTER DEI RECORD – mondo del calcio in lutto, è venuto infatti a mancare un ex calciatore dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni. Si tratta di Alberto Rivolta, difensore nerazzurro scomparso prematuramente all’età di 51 anni. Una lunga malattia se l’è portato via a Monza. Rivolta lottava con una forma rarissima di tumore del sistema nervoso centrale. (L’ARTICOLO COMPLETO) EX CALCIATORE SI BUTTA DA UN ...

Roma-Milan - le pagelle di CalcioWeb : Dzeko-Zaniolo - attenti a quei due - Calabria autolesionista [FOTO] : Roma-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il match delle 18 della 9^ giornata di questa domenica di Serie A ha messo di fronte giallorossi e rossoneri all’Olimpico. La partita è appena terminata, la Roma ha vinto di misura (2-1) con le reti di Dzeko e Zaniolo. In mezzo, il momentaneo pari di Theo Hernandez. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. Roma Pau Lopez 6 – Sul gol poteva forse fare qualcosa ...

Calciomercato Inter - a Conte risponde Suning - subito due campionissimi dal Barcellona : Antonio Conte è molto preoccupato per la situazione dell’Inter. Lo sfogo dell’allenatore nerazzurro è arrivato subito dopo il pareggio della squadra nerazzurra con il Parma. Troppi giocatori infortunati e impossibilità di fare il turnover. Ai box l’Inter ha giocatori del calibro di Sensi, Alex Sanchez, D’Ambrosio e Vecino. Non sono al massimo della forma De VRIJ e Aasamoah. Alla fine della partita con il Parma il tecnico nerazzurro si è ...

Calciomercato Roma - due svincolati già a Trigoria : i giallorossi valutano Rodwell e Buchel : Calciomercato Roma – La Roma si prepara per la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione, i giallorossi in campo nel big match contro il Milan. La Roma deve fare i conti con l’infermeria, nelle ultime settimane ci sono stati una serie infinita di infortuni che hanno condizionato il percorso dei giallorossi e del tecnico Fonseca, il particolar ...