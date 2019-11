Brindisi | bomba d' aereo vicino al cinema | evacuazione per circa 50mila persone

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Sta destando molta preoccupazione ail caso dellad'ritrovata casualmente durante i lavori di ampliamento delAndromeda. L'ordigno, secondo gli esperti, risalirebbe al secondo conflitto mondiale, precisamente all'anno 1941, quando la città fu pesantementerdata dagli inglesi. Secondo quanto riferito in questi giorni dai media locali, pare che l'escavatore che stava operando in quel punto abbia accidentalmente toccato il dispositivo di innesco del residuato bellico. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti i militari del nucleo artificieri dell'esercito che hanno messo in sicurezza la vecchia. Ora però la stessa deve essere fatta brillare, operazione non semplice dato che si trova in pieno centro urbano, proprio a ridosso del rione Bozzano. Nel corso del vertice in Prefettura che si è tenuto nella giornata del 12 novembre, le ...

