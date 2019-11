Brigitte Nielsen | Andai a letto con Sean Penn per fare un dispetto a Madonna

Brigitte Nielsen contro Madonna e dice sono stata con il suo ex marito Sean Penn : L’attrice Brigitte Nielsen non è mai andata molto d’accordo con la cantante Madonna e ricordando il passato, ha raccontato alcuni episodi che la legano alla pop star Madonna dallo schiaffo che le ha dato perché la offendeva a quando è andata a letto col marito, al tempo Sean Pean. Lo schiaffo sarebbe stato da Brigitte a Madonna nel 1987 a Los Angeles: “Nel 1987 (ha raccontato ospite del salottino televisivo “The Talk” sulla Cbs) ero ...

Brigitte Nielsen ho dato uno schiaffo a Madonna : Tra Brigitte Nielsen e Madonna non c’è molto feeling. L’attrice ricordando il passato, ha raccontato alcuni episodi che la legano alla pop star Madonna dallo schiaffo che le ha dato perché la offendeva a quando è andata a letto col marito, al tempo Sean Pean. Lo schiaffo sarebbe stato da Brigitte a Madonna nel 1987 a Los Angeles: “Nel 1987 (ha raccontato ospite del salottino televisivo “The Talk” sulla Cbs) ero in un club in centro con Madonna e ...

Parla Brigitte Nielsen : “Ho dato uno schiaffo a Madonna e ho trascorso una notte con Sean Penn” : Brigitte Nielsen è stata una delle showgirl di maggior successo degli anni Ottanta. Una bellezza eterea, con una fisicità imponente, che ha scritto una parte della storia della televisione italiana. Negli ultimi giorni è stata ospite del programma americano The Talk sula CBS e ha raccontato alcuni retroscena inediti della sua vita, relativi a personaggi molto noti, che rispondono al nome di Madonna e Sean Penn. È proprio all'inizio della sua ...

Brigitte Nielsen contro Madonna : «Le ho dato uno schiaffo - poi ho passato la notte col marito Sean Pean» : Un brutto rapporto fra Brigitte Nielsen e Madonna. L’attrice infatti, ricordando il passato, ha raccontato alcuni episodi che la legano alla cantante: dallo schiaffo che le ha dato perché la offendeva a quando è andata a letto col marito, al tempo Sean Pean. Lo schiaffo sarebbe “decollato” da Brigitte a Madonna nel 1987 a Los Angeles: “Nel 1987 – ha raccontato ospite del salottino televisivo “The Talk” sulla Cbs – ero in un club in centro ...

“Le ho dato uno schiaffo - poi a letto col marito”. Brigitte Nielsen senza freni : chi è la sua (famosa) vittima : Una donna androgina, ma sensuale, aggressiva, ed elegante. Brigitte Nienlsen lavora ben presto per gli stilisti più affermati come Gianni Versace, Giorgio Armani e Ferré dividendosi fra New York, Parigi e Milano. Le prime fotografie professionali della Nielsen compaiono nei composit stampati a Milano ed adoperati per i cast. Nel 1983 si sposa con il compositore danese Kasper Winding; dalla relazione nasce il suo primo figlio Julian. In Italia ...

Brigitte Nielsen si vendica di Madonna : ‘Ho passato la notte con Sean Penn’ : Ah i magnifici anni ’80! Quelli delle acconciature improbabili, outfit ancora più imbarazzanti ma anche quelli in cui capitava di assistere in discoteca a una mezza rissa tra Brigitte Nielsen e Madonna. Già perché la modella nel corso di un’intervista a The Talk sul network statunitense CBS ha raccontato di avere avuto un alterco con la regina del pop. Lo scontro tra Brigitte Nielsen e Madonna “Nel 1987 ero in un club in centro ...

Brigitte Nielsen contro Madonna : "Sono andata a letto con Sean Penn quando era sposato con lei" : Brigitte Nielsen ospite della trasmissione televisiva The Talk, in onda sulla Cbs, ha ricordato la sua rivalità con Madonna. Le due non si sono mai state simpatiche e l'ex moglie di Stallone lo ha confermato. “Nel 1987, ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi. Era molto s

Brigitte Nielsen : “Ho dato un ceffone a Madonna. Poi sono andata a trovarla nel sud della Francia e ho passato la notte con suo marito Sean Penn “ : Brigitte Nielsen è stata ospite della trasmissione televisiva The Talk, in onda sulla statunitense Cbs. E la 56enne non ha lesinato aneddoti sul suo passato, soprattutto quelli riguardanti la rivalità con Madonna. Il “gancio” è stato la recente decisione della popstar di posticipare di due ore i suoi concerti: “Una completa mancanza di rispetto dei fan”. A quel punto l’attrice ha raccontato due episodi. Siamo nel ...